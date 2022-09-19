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    Sevgimin ve merhametin resmini çizen kitap: Hayal Rüzgarları

    Yazar Mehmet Atila, yeni kitabı olan Hayal Rüzgarları'ında sevginin ve merhametin resmini çiziyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 10:15
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    Sevgimin ve merhametin resmini çizen kitap: Hayal Rüzgarları

    Mehmet Atilla, mutlak barışın kırılgan gerçekliğine vurgu yaptığı Hayal Rüzgârları'nda, sevginin ve kardeşliğin egemen olacağı çok daha mutlu bir gelecek hayaliyle tek yürek olan bir grup Türkiyeli ve Yunanistanlı çocuğun haklı mücadelesini sözcüklere döküyor.

    ''Barış kendiliğinden oluşmaz, onu üretmek gerekir,'' görüşünden yola çıkarak dünya barışı ve huzuru konusunda bu kez çocukların söyleyeceklerine kulak vermeye çağıran yazar, ümitsiz yaşanmayacağını ve hedefe ulaşmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

    Sevgimin ve merhametin resmini çizen kitap: Hayal Rüzgarları #1

    Siyasi gerginlik

    Ege sularında devam eden çeyrek yüzyıllık bir siyasi gerginliğe barışçıl bir dokunuşta bulunan roman, hayallerin gerçekle kesiştiği güçlü kurgusuyla savaşın toplum ve çocukların üzerindeki etkileri hakkında düşündürüyor.

    Dayanışma öyküsü

    Ezbere bir savaş karşıtlığı yerine kararlı bir barışseverliği gündemine alan Hayal Rüzgârları, geleceğin dünyasını günümüz çocuklarının kuracağı gerçeği üstüne dimağımızda yer edecek bir dayanışma öyküsü.


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