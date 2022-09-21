Sevilen kitapların yazarı Çağrı Dörter'den hayata ve insana dair bir sorgulama: Garip

Çağrı Dörter’in dinlere, öğretilere ve aydınlanma yollarına kaynak olan hakikatin gerçekte ne olduğunu anlatmak üzere kaleme aldığı rehber kitapların en yenisi Garip...

Daha önce sırasıyla Anka’nın Kanatları, Aşk ve Ejder, Bugünün Tasavvufu, Asi Peygamberler (Aklın Yükselişi) ve Sezginin Sonsuzluğu (Asi Peygamberler II: Ouroboros) adlı kitapları yayınlanmış serinin altıncı kitabı olan Garip okurlarını aklın sınırlarını zorlayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Kelimelerinin olduğu kadar boşluklarının da okunmasıyla kendini açan bir kitap olan Garip, dilin sınırlarını zorlayarak dile gelemeyecekleri ifade ediyor.

Hakikatin peşindeki yolculuğumuz

Farklı dogmatik inanç sistemleri tarafından sömürülen insanın doğru yolu bulması için yazılan bu kitap, hakikatin peşindeki yolculuğunuzda yol arkadaşınız olacak.

Sayfa: 320

İnsan ve hayatın anlamı

İnsana ve hayatın anlamına dair en derin soruların cevaplarını destansı bir yolculuk içinde veren GARİP, okurunu bildiği âlemden çıkararak sarsıcı derinliklere sokuyor.

Her adımda daha da garipleşen ve sonunda aklın sınırlarını zorlayan bu yolculuk, okuru sezgisel yetilerini kullanarak sınırın ötesini anlamaya çağırırken; tüm dinlerin, peygamberlerin ve tasavvuf geleneğinden aydınlanma öğretilerine uzanan yolların özündeki hakikati de olabilecek en yalın ve anlaşılır dilde aktarıyor...

Kitaptan...

“Bu güvenli köyü terk ederek dünyanın en tekinsiz yolculuğuna çıkacak, ardında ne olduğunu kimsenin bilmediği o sınırı geçecek ve var olan her şeyin sorumlusunu bulup hesap soracaksın, öyle mi? Üstelik her adımında daha da garip bir hal alacak, bir noktasında muhtemelen aklını ve sonra da hayatını kaybedeceğin bu yolculuğa daha önce çıkan tek bir kişinin bile geri dönmediğini bilerek... Ama neden?”