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    Sevilen yazar Özlem Aytek'ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri

    Birbirinden ilginç karakterleri ve serüvenleriyle Özlem Aytek’in kaleme aldığı Güvenli Yarınlar Serisi kitaplarını severek okuyacaklar.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:47
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    Sevilen yazar Özlem Aytek'ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri

    Toplam dört kitaptan oluşan serinin öne çıkan amaçları, karar verme, planlamanın önemini fark etme ve plan yapma, özgüven, arkadaşlık, yardımlaşma, geleceğe bakmanın ve güvenli adımlar atmanın farkındalığıdır. Serinin kitapları 21. Yüzyıl becerileri kazanımlarını içermektedir.

    Müfredata uygun, eğlenceli, eğitici, değerler ve erdemler kazanımları içeren, okumayı sevdirmeyi, okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen, dil becerileri, muhakeme yeteneklerinin gelişimi kazanımlarını içermektedir.

    Tekrar okuma isteği

    Pedagojik açıdan çocuklar için uygundur. Renkli, ilgi çekici görselleri, sade ve akıcı anlatımıyla çocuklar bu kitabı okurken ilgileri canlı kalacak, sıkılmadan tekrar tekrar okuma isteği duyacaklar.

    Sevilen yazar Özlem Aytek ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri #1

    Sevilen yazar Özlem Aytek ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri #2

    Sevilen yazar Özlem Aytek ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri #3

    Sevilen yazar Özlem Aytek ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri #4

    Dijital çağın çocukları

    Doğdukları andan itibaren teknolojiyle tanışan, Dijital Çağın muhteşem çocukları geleceği düşünüyor ve güvenli adımlar atıyorlar. Sade, akıcı bir dille yazılmış bu serüvenler, eğlenceli, merak uyandırıcıdır. Düşünme, karar verme, problem çözme kazanımlarını içermektedir. Dikkat, algı ve zeka gelişimine yardımcı olmaktadır.


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