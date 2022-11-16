Sevilen yazar Özlem Aytek'ten dijital çağın muhteşem çocuklarına yepyeni bir seri

Birbirinden ilginç karakterleri ve serüvenleriyle Özlem Aytek’in kaleme aldığı Güvenli Yarınlar Serisi kitaplarını severek okuyacaklar.

Toplam dört kitaptan oluşan serinin öne çıkan amaçları, karar verme, planlamanın önemini fark etme ve plan yapma, özgüven, arkadaşlık, yardımlaşma, geleceğe bakmanın ve güvenli adımlar atmanın farkındalığıdır. Serinin kitapları 21. Yüzyıl becerileri kazanımlarını içermektedir.

Müfredata uygun, eğlenceli, eğitici, değerler ve erdemler kazanımları içeren, okumayı sevdirmeyi, okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen, dil becerileri, muhakeme yeteneklerinin gelişimi kazanımlarını içermektedir.

Tekrar okuma isteği

Pedagojik açıdan çocuklar için uygundur. Renkli, ilgi çekici görselleri, sade ve akıcı anlatımıyla çocuklar bu kitabı okurken ilgileri canlı kalacak, sıkılmadan tekrar tekrar okuma isteği duyacaklar.

Dijital çağın çocukları

Doğdukları andan itibaren teknolojiyle tanışan, Dijital Çağın muhteşem çocukları geleceği düşünüyor ve güvenli adımlar atıyorlar. Sade, akıcı bir dille yazılmış bu serüvenler, eğlenceli, merak uyandırıcıdır. Düşünme, karar verme, problem çözme kazanımlarını içermektedir. Dikkat, algı ve zeka gelişimine yardımcı olmaktadır.