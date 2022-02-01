Seyahat ederken neden kitap okumuyoruz

Seyahat ederken çoğu zaman cep telefonumuzla ilgileniyoruz. Ama kitap okumuyoruz.

Dünyada ve Türkiye'de gelişen bilgi ve teknoloji çağı çoğu alışkanlığı da alıp götürdü. Bu alışkanlıklardan en önemlisi şüphesiz kitap okumakdır. Günlük hayatımızda pek çok kere seyahat ederiz. Metroyla, metrobüsle, otobüsle, vapurla gidip geliriz.

Bu gezilerde yanımıza çoğu zaman kitap almıyoruz. Bırakın kitap okumayı, gazete ve dergi bile taşımıyoruz yanımızda.

CEP TELEFONU, İNTERNET

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri beynimiz tembelliğe doğru yol alıyor. Bahsettiğimiz seyahatlerde insanlar kitap okumak yerine, eline telefonunu alıyor ve saatlerce önündeki ekranla meşgul oluyor. Bu zaman kaybıdır ve kişiye herhangi bir faydası olmadığını söyleyebiliriz.

NE YAPMALI

Peki ne yapmalıyız?

Öncelikle telefona, tablete daha az zaman ayırmalıyız. Kitap okurken interneti kapatın ve böylece size gelen bildirimler dikkatinizi dağıtmamış olur. Verimli bir okuma yapmak istiyorsanız kitaba ciddi zaman ayırmanız gerekiyor. Öte yandan seyahat ederken yanınıza mutlaka kitap alın, vaktinizi kitap okuyarak geçirin.