Seyahat konusu alanında en iyi kitaplardan seçkiler

Seyahat ederken size eşlik edecek, alanında yazılmış en iyi 10 kitap listesi..

Seyahat etmek, yeni yerler görmek okumak kadar faydalı ve öğreticidir. Bunun yanında bir yere giderken çantamıza birkaç kitap atmayı da ihmal etmiyoruz. Dünyaca ünlü yazarların usta kalemlerinden çıkan seyahat konulu kitaplara birlikte göz atalım...

Keyifli okumalar dileriz...

İşte o kitaplar...

Seyahatname

Evliya Çelebi, 17. yüzyılın önde gelen gezginlerindendir. Elli yılı aşkın süreyle Osmanlı topraklarını gezmiş ve gördüklerini Seyahatname adlı eserinde toplamıştır.

80 Günde Devri Alem

Tüm çocukları, Jules Verne’in ve “80 Günde Devri Alem”in benzersiz dünyasında soluk kesen bir maceraya davet ediyoruz.

Yolda

Jack Kerouac, bir döneme damga vuran Yolda'da kendi hikâyesini anlatıyor.

Odysseia

Odysseus’un Penelope’yle olan evliliğinden Telemakhos isminde bir erkek çocukları oldu. Ama bu çocuk daha kundaktayken Helena’nın kaçırıldığı, kocası Menealos’un yardım istediği haberi geldi. Odysseus bu savaşa katılmamak için elinden geleni yaptı. İşler zorlaşınca delirmiş taklidi bile yaptı.

İnatçı Keraban

Fransa’da 1883’te yayımlanan İnatçı Keraban, konusu Osmanlı coğrafyasında geçen ve kahramanları Osmanlı halkından seçilen bir gezi romanı.

Frankfurt Seyahatnamesi

Edebiyatımızın en önemli yolculuk yazılarından olan Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Haşim'in büyük bir şair olmanın yanında ne kadar büyük bir gözlemci olduğunu da gösteriyor.

Günden Kalanlar

Bir roman düşünün ki asıl anlattığı, tek bir satırında dahi geçmeyen duygular, umutlar, hayal kırıklıkları, özlemler olsun. Kazuo Ishiguro'nun benzersiz tarzını en iyi ortaya koyduğu eserlerinden biri olan Günden Kalanlar böyle bir roman...

İbn Battuta Seyahatnamesi

XIV. yüzyıl İslam alemi ile birlikte Türk dünyasını canlı levhalar halinde aksettiren önemli kaynaklardan biri de İbn Battuta'nın Tuhfetu'n Nuzzar fi Garaibi'l-emsar ve Acaibi'l-esfar adlı seyahatnamesidir.

Burma Günlükler

Guy Delisle, bu kitabında Burma’da (Myanmar olarak da bilinir) karısı ve çocuğuyla geçirdiği bir yıla yakın bir zaman dilimini anlatıyor.

Beş Şehir

Kaleme aldığı tüm eserleriyle Türk edebiyatında iz bırakmayı başaran Ahmet Hamdi Tanpınar, deneme türündeki ustalığını ise Beş Şehir adlı eseri ile gözler önüne seriyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com