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    Sezai Karakoç için uluslararası sempozyumla anma

    Diyarbakır'da Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek.
    • 17.05.2022 - 11:30
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    Sezai Karakoç için uluslararası sempozyumla anma

    Valilik, Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sempozyumda, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç birçok yönü ile konuşularak memleketinde anılacak.

    Sezai Karakoç için uluslararası sempozyumla anma #1

    Sanat ve düşünce dünyası ele alınacak

    AA'da yer alan habere göre; Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde 26 Mayıs saat 09.30'da açılış programıyla başlayacak sempozyuma, yurt içi ve dışından yaklaşık 60 üniversiteden katılım sağlanacak.

    3 gün sürecek sempozyumda 7 salonda 40 eş zamanlı bilimsel oturumla, Karakoç'un şiiri, sanatı ve düşünce dünyası ele alınacak.


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