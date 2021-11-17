Sezai Karakoç medyadan neden hep uzak durdu

Hayatını kaybeden şair Sezai Karakoç, son zamanalarda medyadan uzak biçimde hayatını sürdürdü. Kendisine verilen ödülleri bile televizyonlardan uzak kalarak kabul etti.

Türk şiirinin efsane isimlerinden Yedi Güzel Adam'dan biri olan Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Onun ölümü Türk edebiyatını adeta yasa boğdu.

Sezai Karakoç denilince aklımıza hemen Mona Roza şiirinin akla gelmesi de gayet normal bir durumdur. Zira, onun kaleminde dökülen aşk, sevgi, ızdırap sözcükleri şairi bir adım öne taşımıştır.

Yedi Güzel Adam'dan biri olan Karakoç, sayısız şiir kitabı yazdı. Fikirleri ve düşünceleriyle her zaman konuşuldu, tartışıldı. İyi bir Müslüman olması, düşünce hayatını da bu yönde şekillendirdi.

"KADERİN ÜSTÜNDE BİR KADER VARDIR"

Allah aşkı ve beşeri aşkı harmanlayarak ortaya unutulmaz şiirler çıkarttı. "Kaderin üstünde bir kader vardır." derken aslında Allah'ın belirlediği kadere atıf yapması ve beşeri kaynaktan da bir kaderin olduğunu bize hatırlatıyordu.

MEDYADAN HEP UZAK KALDI

Usta şairin sık bilinen bir özelliği daha var. O da; hayatı boyunca medyadan, televizyonlardan hep uzak kalışı.

Hiçbir gazeteye, televizyona, degiye söyleşi vermedi. Televiyona çıkma tekliflerini de hep reddetti. Medyadan uzak biçimde münzevi bir hayat sürdüren Sezai Karakoç, diğer edebiyatçılar gibi hiç ortalıklarda görünmedi.

KENDİSİNE HAS BİR ÖZELLİK

Kendisine verilen edebiyat ve düşünce ödüllerini bile medyanın görmeyeceği şekilde kabul etti. Ödülleri çoğu zaman da almayarak hep geride durmayı tercih etti. Çoğu okurlar bu durumdan şikayetçi olsa da bu kendisine has bir özellikti aslında.

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