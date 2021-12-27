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    Sezai Karakoç, vefatının 40'ıncı gününde kabri başında anıldı

    Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında yad edildi.
    • AA
    • 27.12.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:38
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    Sezai Karakoç, vefatının 40'ıncı gününde kabri başında anıldı

    Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik, Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan sabah namazıyla başladı.

    Namazın ardından, Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

    Sezai Karakoç, vefatının 40 ıncı gününde kabri başında anıldı #1

    SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

    Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip'in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç'un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

    Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı VİDEO

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