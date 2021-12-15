Sezai Karakoç'un kitap kapaklarının sırrı

Hayatını kaybeden usta şair Sezai Karakoç'un yazdığı kitap kapaklarının sırrı ortaya çıktı. Kapakların çerçeve içinde olması şaire göre medeniyetin göstergesi.

16 Kasım'da hayatını kaybeden usta şair Sezai Karakoç, Türk şiirine pek çok önemli şiir kazandırdı. Özellikle dillere pelesenk olan Mona Roza, şairin en çok sevilen şiirlerinden biri oldu.

Fakat şairin ölümünden sonra ortaya çıkan başka bir gerçek var. O da şairin kitap kapaklarının sırrı. Sezai Karakoç'un kitaplarını okuyanlar bilir, şairin kitapları çerçeve şeklinde ve çizgili olarak hep tasarlandı.

Karakoç'un kitaplarının tasarımını yapan Hasan Aycın, düz zemin ve çerçeve tercihinin "Bak Hasan. Kapaklarımızda çerçeve olsun, çerçeve kapak medeniyetimizde önemli." diyen Sezai Karakoç'a ait olduğu ifade etti.

ZAMANIN MODASI

Zamanın modası renkli kitaplardı, ancak Seza Karakoç sadeliği tercih ediyordu. Hatta bu tercihini, "Bizim bir kapak medeniyetimiz var." diyerek ifade etmiş Hasan Aycın'a.





"KAPAKLARI KONUŞMAK İSTEDİ"

Büyük şairin bir gün kendisini çağırarak kitap kapaklarıyla ilgili konuşmak istediğini söylüyor Aycın. Rahmetli Hamid Can bir öğle vakti Cağaloğlu'ndaki bürosuna uğrayarak, Sezai Bey'in kendisini beklediğini, ısrarla 'tut getir' dediğini anlatıyor. "Öğle vaktiydi, büroda öğle namazının sünnetini kılmıştım, tam farzı kılacağım, seccadenin üzerinde Hamid ısrar etti, kolumu tuttu o şirin üslubuyla. 'Müsaade et, namazı bitireyim' dedim. Namazdan sonra Üstad'ın yanına gittik. Kapaklarla ilgili konuşmak için çağırmış beni."





"BİZİM KAPAK MEDENİYETİMİZ VAR"

"'Nasıl yapalım, ne dersin kapaklar konusunda' diye sordu bana. Ben de 'arkadaşlar da renkli olmasını istiyor, renkli moda bu aralar' dedim. Hatta tam o sıralar, Rasim Özdenören'in Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler ve İlhan Kutluer'in Modern Bilimin Arka Planı, İnsan Yayınları'ndan aynı kalıpta basılarak çıkmıştı. Kapakları ben hazırlamıştım. Onları da emsal gösterdim. Sezai abi bir saat kadar dinledi, ardından uzunca bir süre sustu. O konuşmayınca ben de sustum tabii ki. Daha sonra konuşmaya başladı, 'Bak Hasan' dedi, 'Bizim bir kapak medeniyetimiz var. Kendi medeniyetimizi bugüne taşıyabilmemiz lazım. En azından kapaklarımızda çerçeve olsun, çerçeve kapak medeniyetimizde önemlidir' dedi."

