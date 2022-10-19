Sheila Fitzpatrick'ın Rus Devrimi kitabında tarih okuması

Tarihçi yazar Sheila Fitzpatrick'ın Rus Devrimi kitabı, dünyanın genel gidişatını değiştiren Rus devrimine dair yorumlarda bulunuyor.

1917 Rus Devrimi, 20. yüzyılın dönüm noktalarından biri olan ve bıraktığı mirasla günümüzü hâlâ etkileyen çığır açıcı bir hadisedir.

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle erişime açılan arşivler sayesinde tarihçilerin devrimi daha kapsamlı biçimde değerlendirmesi mümkün hale gelirken Rus Devrimi'ne ilişkin yeni yorumlar ve anlatılar da peş peşe ortaya çıkmıştır.

Devrimin arka bahçesi

Sovyetler Birliği uzmanı saygın tarihçilerden Sheila Fitzpatrick, bu kitabında devrimin arka planından 1917’nin çalkantılı gelişmelerine tanık olacaksınız.

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Özgün yorumlar

Stalin’in tepeden devriminden 1930’ların Büyük Tasfiye’sine dek Rus Devrimi'nin kritik aşamalarını aşağıdan bir tarihsel bakışla ve özgün yorumlarla değerlendiriyor.