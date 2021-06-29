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    Sherlock Holmes'ın yeni maceraları

    Storytel ve The Conan Doyle Estate arasında imzalanan anlaşmayla yeni Sherlock Holmes maceraları, ödüllü romancı ve senaryo yazarı Anthony Horowitz’in liderliğinde bir grup yazar tarafından yazılacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:40
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    Sherlock Holmes'ın yeni maceraları

    Storytel’in Uluslararası Doğrudan Yayıncılık Direktörü Rickard Henley, yeni iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada "Sherlock Holmes efsanesini yeni dijital formatta yepyeni bir konuma taşıma fikrimize The Conan Doyle Estate’in gösterdiği ilgi, tam anlamıyla hayallerimizin gerçekleşmesi demek oldu. Tıpkı Anthony Horowitz’in bu projenin başına geçmesi gibi. Kendisi yalnızca muhteşem bir olay örgüsü ustası, başarılı romanlara ve televizyon senaryolarına imza atan biri değil, aynı zamanda House of Silk ve Moriarty gibi romanlarıyla zaten Sherlock Holmes evreninde derinlere dalmış bir yazar. Anthony’nin son derece yaratıcı bir şekilde bu eşsiz projeyi yürütmek için mükemmel bir seçim olduğuna inancım tam." dedi.

    Sherlock Holmes ın yeni maceraları #1

    20 MİLYON OKUYUCU

    Anthony Horowitz, Birleşik Krallık’ın hem çok yönlü hem de en üretken ve başarılı yazarları arasında yer alıyor. Kaleme aldığı Alex Rider serisi dünya çapında yaklaşık 20 milyon sattı.

    Sherlock Holmes ın yeni maceraları #2

    Conan Doyle

    AĞUSTOSTA RAFLARDA OLACAK

    Anthony, aralarında yeni Sherlock Holmes ve James Bond romanlarının da yer aldığı toplam 40’tan fazla kitabın yanı sıra, Midsomer Murders ve Foyle’s War’un da aralarında olduğu ödüllü televizyon dizilerine de imza attı.

    En çok satanlar listesinde yer alan romanı Magpie Murders da çok yakın zamanda filme dönüştürüldü.

    Serinin üçüncü kitabı olan ve yazarın kendisinin yanı sıra eski dedektif ve komiser Hawthorne’un da kişisel olarak cinayet soruşturmasına katıldığı A Line to Kill, ağustos ayında kitapseverlerle buluşacak.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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