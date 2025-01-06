Shubhangi Swarup'un aşka, umuda ve doğaya dair roman: Hasret Koordinatları

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Çağdaş dünya edebiyatının en özel romanlarını, ses getiren yazarlarını, edebiyata umudu dirilten metinleri ardı ardına yayınlayan April Yayıncılık, bu kez Hindistan'ın dünya edebiyatına armağanı Shubhangi Swarup'un 17 dile çevrilen ilk romanını okurlarla buluşturuyor:

Hasret Koordinatları...

Booklist'in "Görkemli ve unutulmaz bir roman, gerçekliğe karşı kurmacanın zaferi. Hasret Koordinatları okura gerçek bir kaçış fırsatı sunuyor" sözleriyle müjdelediği Hasret Koordinatları güzelliğimizi ve çirkinliğimizi, birbirimize zarar verme ve birbirimizi sevme sınırlarımızı, doğayla olan gizemli ve kutsal ilişkimizi önümüze seriyor.

Önce bir adaya gideceğiz, ardından bir vadiye, unutulmuş bir şehre... Kar çölünü ziyaret edeceğiz, ağaçları araştıran bilim insanıyla ve kâhinle tanışacağız. Bir buzul uğruna kopan beyhude savaşları sona erdirmeye çalışan jeolog yolda bize eşlik edecek.

Hayatının son demlerindeki aşıkları, devrimci oğlunu kurtarmak için kıyasıya mücadele eden anneyi, bir dost arayan canavarı, önce tekneye sonra kadına dönüşen kaplumbağayı yanımıza alacağız. Kıtalar kadar huzursuz, kurumaya yüz tutmuş görkemli okyanusun hayaletiyle karşılaşacağız.

HEYECAN YARATAN KİTAP

Bu roman hayatı iç içe geçmiş karakterlerin birliktelik arayışı. Shubhangi Swarup tüm dillerde heyecan uyandıran bir edebi dehâ, Hindistan’ın dünya edebiyatına en güzel armağanlarından.

Dünya ile insanlığın birbirine duyduğu çok yönlü şiirsel aşkı ve özlemi anlattığı Hasret Koordinatları 17 dile çevrildi, dünyanın ve insanların sınırlarını hikayelerle aşma çabası edebi çevrelerde heyecan yarattı.

KİTAP HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

“Hasret Koordinatları, yeryüzünün nefes aldığını ve en yalnız olduğumuz anda bile değişen dünyanın bir parçası olduğumuzu hatırlatıyor bize. Bu kitapta ana karanın yürüdüğünü, deniz fenerlerinin fora ettiğini ve bastığınız yerin hareket ettiğini hissediyorsunuz.”

Guernica

"Şaşırtıcı ve benzeri görülmemiş... Shubhangi Swarup insanları, ormanları, okyanusları ve kar çöllerini edebiyatla tanıyıp sevmemizi sağlıyor."

Nilanjana S. Roy

Yazar Shubhangi Swarup

“Şiirsel, eşi benzeri görülmemiş, okuru kalbinin tam ortasından vuran bir roman.”

JCB Edebiyat Ödülü Jürisi

YAZAR HAKKINDA...

Shubhangi Swarup, Hindistan doğumlu yazar, gazeteci ve eğitimci. İlk romanı Hasret Koordinatları doğa, aşk, insanlık ve metafizik temalarını ele alan büyülü gerçekçilik tarzında bir metin olarak büyük ses getirdi. Roman, eleştirmenlerden büyük övgü aldı ve 2018'de JCB Prize for Literature ödülüne aday gösterildi.