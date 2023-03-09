Şiddet, açlık ve acımasızlıkla dolu bir hikaye: Kız Edna O'Brien, Kız'da dehşet dolu ormanlara kaçışı, bürokrasinin sonsuz labirentini ve düşmanın kanını taşıyan bir çocukla yuvasına dönen bir kadının karşılaştığı düşmanlığı konu ediniyor.

İngiliz dilinin yaşayan en büyük yazarlarından biri olan Edna O'Brien, Kuzeydoğu Nijerya'nın acımasız, vahşi doğasında din adına işlenen insanlık suçlarını ve kadın düşmanlığını ele alarak rahatsız edici ve tüyler ürpertici bir trajedinin romanını yazıyor.

O'Brien, Nijeryalı cihatçılar tarafından kaçırılıp korkunç tacizlere maruz kaldıktan sonra oradan kurtulmayı başaran ve inatçı bir ısrarla parçalanmış hayatını yeniden kurmaya başlayan genç bir kadının iç dünyasını anlatıyor. Cesur bir ruh hakkında yazılmış cesur bir kitap...

Bir gece vakti, uykusundan silah sesleriyle uyandırılan Maryam, okul arkadaşlarıyla birlikte Boko Haram örgütü tarafından kaçırılır ve ormanın derinliklerinde, tamamen erkeklerin egemenlik kurduğu bir kampta her türlü barbarlığı, dehşeti deneyimler. Militanlardan biriyle zorla evlendirilir, hamile kalır.

Sayfa: 200

Tehlike dolu bir yolculuk

Nihayet oradan kaçıp tehlikelerle dolu bitmek bilmez bir yolu aştıktan sonraysa kendisini bekleyen sıcak bir karşılama değil, toplumsal yargılar ve bürokratik açmazlardır.

Yazar hakkında...

İrlanda edebiyatının duayeni kabul edilen O'Brien, 15 Aralık 1930'da, Tuamgraney'de doğdu. Çocukluğundan itibaren okumaya ve yazmaya düşkündü, sıkı bir Katolik manastırı eğitiminin ardından, üniversitede eczacılık öğrenimi gördü. 1952'de, yazar Ernest Gébler'le evlendi ve iki çocuğu oldu. Genellikle İrlanda ve kadınları üzerine yazdı, kitapların da cinselliği açıkça anlattığı için Katolik Kilisesi'yle karşı karşıya geldi, bazı romanları İrlanda'da sansürlendi. Birçok roman, kısa öykü, oyun, şiir yayımladı ve PEN, Prix Fémina gibi saygın ödüllere layık görüldü. Aynı zamanda Amerikan Edebiyat Akademisi'nin onursal üyesidir ve Londra'da yaşamını sürdürmektedir.