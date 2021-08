Silvia Arsebük'ten Doğanın Döngüsü ile Mandala

Libros yayınlarından çıkan Günlerin Getirdiği isimli 16 aylık ajanda/kitapçık serisi bu yıl (Eylül 2021-Aralık 2022), Doğanın Döngüsü ile Mandala teması ile sanatseverle buluşuyor.

Ufak dokunuşlarla insanın hayatında fark yaratacak ilgi çekici temalara yer vererekhazırladığı Günlerin Getirdiği isimli 16 aylık ajanda serisiyle dikkat çeken Silvia Arsebük,bu yıl “Doğanın Döngüsü İle Mandala” teması ile mandalanın dışavurumcu sanattakiönemini hissettirmeyi amaçlıyor.

"YAŞAMIMIZ BÜYÜK BİR ÇEMBER"

"Yaşamımız büyük bir çember, yaşadığımız her evrede her olay kendi içinde döngülerden oluşuyor. Hayat bize dönüşümümüz, evrimleşmemiz için, almamız gereken bir dolu dersi sunuyor. Bu dersleri aldıysak ne âlâ, almadıysak bir sonraki döngüde yine karşılaşıyoruz. Bu bir yol ve yolculuğumuz hiç bitmeyecek,” yorumunda bulunan Silvia Arsebük sözlerini şöyle noktalıyor: “Bu yıl aracımız ‘yazı ve sanat’ olacak. Her ayın başında doğanın döngüsünden esinlenerek sizinle sohbet etmek ve mandala çalışması yaparak, bol alıştırmalar ile 16 ayı birlikte geçirmeyi arzusundayım. Sizleri, biraz çizmeye, biraz yazmaya ve hayal kurmaya davet etmek istiyorum... Umarım davetimi kabul eder, bana eşlik eder ve sonuçlarından memnun kalırsınız..."

