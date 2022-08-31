Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir, Yıkılmış Kadın adlı kitabında ilişkilere ve çiftler arasındaki temel sorunlara eğiliyor.

Simone de Beauvoir, Yıkılmış Kadın’da çiftlerin başına gelen ve ilk kurbanın her zaman kadın olduğu içinden çıkılmaz durumların portresini çiziyor. İlk olarak 1967’de yayınlanan bu kitap, üç uzun öyküden oluşuyor:

İlki yaşlanma sürecine, ikincisi yalnızlığa, üçüncüsü ise sevilen birinin artan kayıtsızlığına odaklanıyor.

Varoluşsal kriz

Varoluşsal bir kriz yaşayan 40 ila 60 yaşlarında üç kadın, hayal kırıklıkları, öfkeleri, yalnızlıkları ya da eşlerinin sadakatsizliği karşısında yaşadıkları acıları anlatıyorlar.

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Zarif ve tutkulu mücadele

Birinin hikâyesinde, diğerinin günlüğünde, ötekinin monoloğunda, hep aynı şeyi vurguluyor Simone de Beauvoir: Hayatlarını yeniden kurmaya çalışan kadının zarif ve tutkulu mücadelesi.