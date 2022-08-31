Petrol
94.55
-3.36%
Euro
18.1555
-0.30%
Dolar
18.1899
-0.06%
Altın
1.001
-0.60%
Borsa
3175
0.33%
Bitcoin
371.801
-0.82%
BTXN Coin
4.21
0.23%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

    Fransız yazar ve filozof Simone de Beauvoir, Yıkılmış Kadın adlı kitabında ilişkilere ve çiftler arasındaki temel sorunlara eğiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Simone de Beauvoir'un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın

    Simone de Beauvoir, Yıkılmış Kadın’da çiftlerin başına gelen ve ilk kurbanın her zaman kadın olduğu içinden çıkılmaz durumların portresini çiziyor. İlk olarak 1967’de yayınlanan bu kitap, üç uzun öyküden oluşuyor:

    İlki yaşlanma sürecine, ikincisi yalnızlığa, üçüncüsü ise sevilen birinin artan kayıtsızlığına odaklanıyor.

    Varoluşsal kriz

    Varoluşsal bir kriz yaşayan 40 ila 60 yaşlarında üç kadın, hayal kırıklıkları, öfkeleri, yalnızlıkları ya da eşlerinin sadakatsizliği karşısında yaşadıkları acıları anlatıyorlar.

    Simone de Beauvoir un ilişkiler ve kadın odaklı kitabı: Yıkılmış Kadın #1

    Sayfa: 236

    Zarif ve tutkulu mücadele

    Birinin hikâyesinde, diğerinin günlüğünde, ötekinin monoloğunda, hep aynı şeyi vurguluyor Simone de Beauvoir: Hayatlarını yeniden kurmaya çalışan kadının zarif ve tutkulu mücadelesi.


    İlginizi Çekebilir

    2022 TOKİ BAŞVURULARI I TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 81 ilde TOKİ başvuruları...
    Gündem

    2022 TOKİ BAŞVURULARI I TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 81 ilde TOKİ başvuruları...

    BOTAŞ Spor, Sehernaz Çidal ile sözleşme yeniledi
    Basketbol

    BOTAŞ Spor, Sehernaz Çidal ile sözleşme yeniledi

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir