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    Sinan Akyüz'ün heyecan dolu romanı: Elveda Aşk

    Sevilen yazar Sinan Akyüz'ün Elveda Aşk romanı, uzun süre hafızalarda silinmeyecek türden. Yazarın romanı heyecan dolu bir serüvene davet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 11:45
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    Sinan Akyüz'ün heyecan dolu romanı: Elveda Aşk

    Gerçek hayat hikayelerini kurguyla birleştirerek sağlam bir okur kitlesine sahip olan Sinan Akyüz’den, yepyeni ve çarpıcı bir roman daha geldi. Alfa Yayınları’ndan çıkan Elveda Aşk yine okuru kuşatacak güçte bir roman.

    Daha Balkan Harbi’nin yaralarını saramadan yeni bir savaşın ortasında kalan Osmanlı’da halkı yine fedakârlıklar beklemekteydi.

    İstanbul Sultanîsi talebelerinden Yusuf, Süreyya ve Feyzi ilk aşklarını henüz yaşarken vuslatın sancısı gelip yerleşti yüreklerine.

    Sinan Akyüz ün heyecan dolu romanı: Elveda Aşk #1

    Sayfa: 454

    HEYECAN DOLU ROMAN

    Onlar için artık vuslat demek savaşın bitmesi ve vatanın kurtulması demekti. İçlerinde kopan fırtınalara rağmen umutla gittiler cepheye… Aşklarına kavuşmak, yarım kalan hikâyelerden olmamak için…

    İncir Kuşları ve Meyra’nın yazarı Sinan Akyüz’den, Çanakkale Savaşı’nı ve gerçek kahramanlarını anlatan heyecan dolu yeni bir roman…

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