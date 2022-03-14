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    Singursu Serus kaleminden: Tulpar’ın Peşinde

    Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek kurgulanan Tulpar’ın Peşinde; küçük bir evdeki, şirin bir akvaryumdaki macerayı anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:24
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    Singursu Serus kaleminden: Tulpar’ın Peşinde

    Çocuklar kadar yetişkinlere için de düşünmek ve hayal kurmanın önemi, farklı bir anlatımla ele alınıyor. Akvaryumun sınırları içinde ama sonsuza uzanan bir dünyada değişimin değerini herkese anlatmaya çalışan Vatoz Tulpar ile herkes kendinden bir parçayla yeniden tanışacak. ‘

    Daha fazlasını yapmak, birbirine benzeyen günleri değiştirmek mümkün mü?’ sorusunun yanıtını ararken eşsiz bir maceranın da kapıları aralanıyor. Herkese, hayal kurmanın ve o hayalin peşinden gitmenin ne kadar değerli olduğunu anlatan kitap, özgün çizimleriyle de çarpıcı izler bırakıyor.

    MASALSI ATMOSFER

    Özellikle çocuklara değil masalsı bir atmosferde kendisini keşfetmek isteyen yetişkinler için de kaleme alınan eserdeki çizimlerde Aleyna Urban imzası var. Singursu Serus (Okan Sertoğlu) imzalı Tulpar’ın Peşinde, sorular sormanın, hayata yepyeni bir başlangıç yapmak konusundaki değerini irdeliyor.

    Singursu Serus kaleminden: Tulpar’ın Peşinde #1

    "ADI KONMAMIŞ KURALLAR"

    “Adı konmamış ancak kuralları herkes tarafından bilinen bu oyunun, pervasız koşuşturmacanın dışında biri vardı. Aslında kahramanımız da en çok onu merak ediyor, onunla dost olmak istiyordu. Bu, vatoz Tulpar’dı.” Gerçeğin görünmeyenin içinde gizli olduğu; görünenle yetinenin tıpkı bir akvaryum gibi saydam duvarların gerisindeki kaderine razı geldiği bir dünyada yeni bir bakış açısının neleri değiştirebileceği sorgulanıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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