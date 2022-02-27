Sınırsız Hafıza kitabıyla, hayatınızı değiştirecek sınırsız enerjinizi açığa çıkarın

Zen Editions tarafından Türkçe’ye ilk kez çevrilen Horsley’in Sınırsız Hafıza kitabı, hafıza tekniklerine dair önemli bilgiler veriyor.

Önemli şeyleri hatırlamakta zorlanıyor musunuz? Aynı bilgileri tekrar tekrar öğrenip zaman mı kaybediyorsunuz? Daha hızlı öğrenmek ve zihninizi daha etkin kullanmak, rakiplerinize karşı elde edebileceğiniz büyük bir avantaj olabilir.

‘Sınırsız Hafıza’ sizi daha hızlı bir hafızaya sahip birine dönüştürecek. Uluslararası Hafıza Büyük Ustası unvanına sahip dünyadaki birkaç kişiden biri olan Kevin Horsley’in kaleme aldığı Sınırsız Hafıza, hafıza gelişimine yönelik yöntemleri pratik ve uygulanabilir yöntemlerle sıralıyor.

Kevin Horsley, bu kitapta hayatınızı sonsuza dek değiştirebilecek prensiplere hayat veriyor. Varoluşunuzun ve hayatınızın bu prensipler sayesinde değişecek o kadar noktası var ki. Yıllar süren araştırmaların, deneyimlerin ve başarıların ışığında Horsley, hayat değiştiren yöntemlerini aktarıyor.

Bu yöntemleri uygulamaya ve kendinize uyarlamaya karar verdiğiniz zaman, sadece hafızanızı değil, bütün hayatınızı daha iyi bir hale getirmenizi sağlayacak sınırsız bir potansiyeli açığa çıkaracaksınız.





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ZİHİN VE HAFIZA İKİLİSİ

25 yılı aşkın süredir zihin ile hafızayı ve ikisinin mükemmellik kapasitesini analiz eden Kevin Horsley, Dünya Hafıza Şampiyonası madalyası ve “Hafıza Testlerinin Zirvesi”nde iki kez dünya rekoru sahibi bir yazar. Dört kitabı bulunan yazarın aynı zamanda Kuzey-Batı Üniversitesi Vaal Kampusü’ndeki Ciddi Oyunlar Enstitüsü ile birlikte bir zaman tablosu oyununun tasarımcısı.

Kevin Horsley; hafıza gelişimine yönelik rehber niteliğini taşıyan Sınırsız Hafıza kitabında, hafızanızı nasıl eğiteceğinizi, zihinsel yeteneğinizi nasıl geliştireceğinizi ve zihninizi sağlam ve uyanık tutma yöntemlerini gösteriyor.

POTANSİYELİNİZİ YÜKSELTİN

Kevin Horsley’in Zen Editions’dan yayınlanan Sınırsız Hafıza kitabını sadece okumayın, kavramları deneyimleyerek düşüncelerinizin ve hayatınızın bir parçası haline getirin. Ancak bu şekilde hafızanızın gücünü açığa çıkartabilir ve potansiyelinizi yükseltebilirsiniz.

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