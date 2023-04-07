Sır Sahibine Verilir kitabıyla hayata dair bir sorgulama Hülya Gözaçan yeni kitabı Sır Sahibine Verilir ile insan hayatının başlı başına bir mucize olduğunu okurlarına hatırlatıyor.

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Hepimizin hayatı arayış içinde geçiyor. Kimimiz mutluluğu, huzuru, bazılarımız başarıyı, çoğumuz bereketi, bir kısmımız ise aşkı arıyor. Bulduğumuz, bulduğumuzu sandığımız, kavuştuk derken kaybettiğimiz şeylerle dolu olan bu yaşamda her birimiz başka üzüntüler yaşıyor, farklı sınavlar veriyoruz. Peki, bizleri üzen bu olayları kolayca nasıl aşabileceğimizin sırlarını öğrenmek ister misiniz?

Hülya Gözaçan yeni kitabı Sır Sahibine Verilir ile insan hayatının başlı başına bir mucize olduğunu okurlarına hatırlatıyor ve etrafımızda her gün gerçekleşen binlerce mucizeyi fark edebilmemiz için yapmamız gerekenleri bulmamız için yol gösteriyor.

Nefsin kölesi olmak

“İşte bu eserde nefsin kölesi olmaktan çıkıp nefsini kölen yapabilecek çok önemli sırlar elde edeceksin. Ve bu sırlar sana bir olduğumuzu kanıtlayacaktır. Kendini her türlü zor durumdan kurtaracak güçleri içinde, zihninde ve ruhunda bulabileceksin. Kendini daha iyi tanıyacak, kendini tanıdıkça ilimde ilerleyerek Rabb’ini anlayacak ve O’na âşık olacaksın.”

Sayfa: 240

Dünyaya geliş amacımız

Dünyaya geliş amacından başlayarak, kulluğunun ölçülmesinin işareti olan dünya imtihanlarını kolaylıkla çözebilmen için Zül Celali Vel İkram olan Rabb’imizden ilhamla yazıldı. O senin acılarını, korkularını, kaygılarını, hüzünlerini, hastalıklarını, tüm sorunlarını biliyor, çünkü O, Ya Habir’dir, herkesin kalbinden geçeni bilir.

"O ne güzel vekildir"

Bize şimdi izin ver, tüm hüzünlerinin giderilmesine bu eserle vesile olalım. Rabb’in Kerim sıfatına, “Zül Celali Vel İkram” olduğuna bizlerle şahit ol. Bugünden sonra söz veriyorum kimse seni üzemeyecektir. Çünkü: “Allah (cc) bize yeter. O ne güzel Vekil’dir.”

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com