Sıra dışı bir kitap: Olmayan Problemleri Kafaya Takmamak

Beyninin karanlık labirentlerinde kaybolanların okuması gereken, bir pusula görevi gören Olmayan Şeyleri Kafaya Takmamak...

Günlük hayatımızda işimize yarayacak, bizi geliştirecek bilgileri net ve bilimsel olarak paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan 1 Soru 1 Cevap sayfasından, yine herkese hitap edecek bir dille anlatılmış, bilimin ışığında yazılmış bir kitap…

Modern hayatın sürekli seçim yapmakla bunalttığı insanın kendi zihnine hapsolduğu bir çağda, neyi neden düşündüğümüzü ya da neyi nasıl düşünmeyeceğimizi anlatan bu kitabı okuduktan sonra daha sağlıklı kararlar almak için ilk adımı da cesaretle atmış olacaksınız.

KEŞKE DEMEMEK İÇİN...

Keşke şöyle yapsaydım diyerek her şeyi tekrar tekrar düşünmek, verdiğiniz her kararı ikinci kez sorgulamak ve hayatta başınıza gelebilecek tüm kötü senaryoları hayal etmek gerçekten çok yorucu olabilir.

Bu bir düşünce alışkanlığıdır ve her alışkanlık gibi kırılması oldukça zordur. Hepimiz zaman zaman olumsuz düşünceler yaşıyoruz.

Fakat sık sık bu düşünceler tarafından boğulmuş gibi hissediyorsanız, artık ne düşündüğünüzü, bu düşüncelerin kaynağını, zihinsel sağlığınızı nasıl etkilediğini öğrenme ve bu sayede daha huzurlu, sakin bir hayata adım atmaya hazırsınız demektir.

Sayfa: 176

AŞIRI DÜŞÜNME ALIŞKANLIĞI

Elinizdeki kitap aşırı düşünme alışkanlığınızı kırmanıza ve bu sayede daha sağlıklı kararlar alıp geleceğe korkusuzca adım atabilmenize yardımcı olacak. Unutmayın; hiçbir korku zannettiğiniz kadar ürkütücü değildir.

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