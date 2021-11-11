Sıra dışı bir öykü kitabı: Anlat Dedi Hayat

Anlat Dedi Hayat isimli öykü kitabına imzasını atan Müge Arbak, hayatın kendisine fısıldadığı hikayeleri keyifli, akıcı bir dille ve alışılmışın dışında, yaratıcı bir kurguyla anlatıyor.

Üniversite yıllarında öykü yazmaya başlayan, sonraki yıllarda öyküleriyle birçok edebiyat dergisinde okuyucuyla buluşan, çeşitli mecralarda editörlük görevi üstlenen ve 'Farkındalık Yazarlığı Yazı ve Yazarlık Atölyesi' ile adını duyuran Müge Arbak, 19 hikâyeden oluşan öykü kitabı Anlat Dedi Hayat’ı Bireysel Bilgelik Yayınları etiketi ile yayınladı.

Günlük hayatın her bir alanında karşılaşılabilecek ilişkileri, değişenleri, değişmeyenleri, umutları, geçmişte sıkışanları, geleceğe doğru hareket edenleri ve daha nice karakteri ustalıkla ele alan Arbak, kendine has, samimi üslubuyla Türk edebiyatına yepyeni bir soluk kazandırıyor.

KARAKTER ODAKLI ANLATIM

Daha çok karaktere odaklı bir anlatımın kullanıldığı Anlat Dedi Hayat’ta; karakterler ve yaşadıkları olaylara verdikleri tepkiler, kurmaca hamurunda yoğrulmasına rağmen gerçekliğini kaybetmeden okuyucuya aktarılıyor.

Okuyucuyu sıklıkla gülümseten sürprizlerin yer aldığı öykü kitabında yazar, ağdalı bir dil yerine sade ve akıcı bir anlatım tekniğiyle okuyucuyu öykülerin içine çekiyor.

KURMACA VE GERÇEK

Hikâyelerinde kurduğu olay örgüleriyle okuyucu için kurmaca ile gerçek arasındaki perdeyi kaldıran, güçlü gözlem yeteneğiyle öykülerinde yer alan karakterleri adeta canlı hale getiren ve sahneleri nakış gibi işleyen Arbak, okuyucunun hayata farklı bakış açılarıyla yaklaşmasını sağlıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com