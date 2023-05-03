Sıra dışı, kahve sohbeti tadında bir kitap: Öteki Şeylerin Tarihi Tarih, kültür, etimoloji, atasözleri, deyimler ve Galat-ı Meşhurlara dair bir kahve sohbeti tadı veren, Sema Soykan'ın yazdığı Öteki Şeylerin Tarihi kitabını açın, kahvenizi de eksik etmeyin.

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Öteki Şeylerin Tarihi dilimizde, kültürümüzde, alışkanlıklarımızda, yanlış bildiklerimizde, unuttuklarımız ve unutturulanlarda yaşayan; geçmişin izlerini takip ederken nedenleri ve nasılları sorgulayan, şaşırtırken meraklandıran, bilgi sevenler için hazırlanmış sıra dışı bir kitap.

Sema Soykan, kültürel ortaklığımızı sağlayan atasözleri ve deyimlerin çıkış noktalarına mercek tutarken, ilginç tarihi olayların ve de anlam kaybına uğrayan kelimelerin serüvenlerini de öykü tadında sunuyor.

Sinek Avı Seferberliği’nden Mao’nun Serçe Katliamı’na, İnsanat Bahçeleri’nden Cobra Effect’e, 731. Birim’den The Türk’e,icatların karanlık tarihinden foyası dökülen sırlara, yerelden evrensele, Fabl’lı, mizahi ve renkli bir yolculuk sizleri bekliyor.

Sayfa: 312

Keyifli bir sohbet

Adsız Roman: 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Keşke: Bir Köy Enstitüsü Romanı ve Kilit Taşı: Aşkın, Cesaretin ve Dayanışmanın Romanı kitaplarıyla tanıdığımız, aşk kurgusu ile zengin tarihi bilgileri harmanlamasıyla dikkatleri çeken Sema Soykan, uzun yıllara yayılan titiz araştırmalarıyla biriktirdiği bilgileri bu kez sohbet tadında kaleme aldı. Siz de bu keyifli sohbete eşlik etmek ister misiniz?

Kahveniz hazırsa başlayalım...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com