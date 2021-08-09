Sıra dışı üslup ve kurgusuyla öne çıkan yazar: Latife Tekin

Türk edebiyatının en üretken yazarlarından olan Latife Tekin, sıra dışı diliyle ön plana çıkıyor. Yazar, romanlarında hayatından kesitler de sunuyor. Latife Tekin ve edebiyatına dair birkaç satır...

Latife Tekin, Türkçe edebiyatta dilin sınırlarına dair hepimizin zihnini açan, karakterleriyle ve kurgusuyla okurunu hayat üzerine derinleşmeye davet eden bir yazar.

Tekin, hayatının ilk yıllarını Kayseri’nin bir köyünde geçirir. 9 yaşında ailesiyle birlikte taşı toprağı altın olan İstanbul’a göçer. Romanlarında Anadolu’daki köy yaşamını merkeze oturtur; masalsı bir atmosferle, kimselerin pek bilmediği hikâyeler aktarır.

ROMANLARINDA GÖÇ KONUSU

İsmi ve metinleri büyülü gerçekçilik ile birlikte anılsa da kendisiyle yapılan söyleşilerde gerek anlatımıyla gerekse kullandığı dille büyülü gerçekçiliğin dünyasına dahil olmak için çaba göstermediğini söyler. Onun romanlarında göç etmek zorunda kalan ve kente tutunmaya çalışan karakterlerle sık sık karşılaşırız.

HAYATINDAN KESİTLER...

Seçtiği konular otobiyografik ögeler barındırır ve bu yaşanmışlığı metinlerine ustalıkla yansıtır ancak onun gücü, dili kullanma biçimiyle ilişkilidir. Tüm külliyatıyla Can Yayınları ailesine katılan Latife Tekin’in eş zamanlı olarak yazdığı iki kitabı, Sürüklenme ve Manves City...

İKİ ROMAN...

Bu iki romanın itirazları benzer, sesleri birlikte daha gür. Tekin, doğadan uzaklaşan insanlara, daha çoğa sahip olmak için varını yoğunu tüccarlara yem edenlere, doğaya da insana da acıması olmayan şirketlere seslenir ve hep birlikte varacağımız yeri gösterir.

Fakat her iki kitapta da dikkat çeken detay direnenlerin, kabullenmeyenlerin, çarkın dişlisi olmayı reddedenlerin birbirlerine tutunmasındaki inancın görkemidir.

DOSTLUĞUN MERKEZİ

Manves City’de Ersel ile Nergis’in Erice’de doğup yeşeren dostluğunun merkezde olduğu bir hikâyeyle tanışırız. Hapisten çıkıp Erice’ye dönen Ersel, üvey kızı Eda'yı aramak için kaçmak zorunda kaldığı yere geri döner. Eda’nın ortadan kaybolması, kaybolan diğer birçok şeyle bağlantılı gibidir. En çok da boşa geçen yıllarla…

"YEŞERDİĞİMİZ YER BURASI..."

Sanki Ersel Eda’yı bulduğunda, elinden kayıp giden bir ömür de taze bir bahar esintisiyle birlikte Ersel’e geri dönecektir. ¨Hiçbirimiz toprağa burada düşmüş tohum değiliz ama yeşerdiğimiz yer burası. Havasını kendimize hava yapmakta gecikmemişiz, ağacından meyvesini derlemişiz. Hayatlarınızı sarın geriye, çocukluğunuzu bulursunuz da, Erice’nin sizi bugüne getiren tabiat harikası doğasını bulamazsınız. Kaybettiklerimizi sayıp dökmek marifet değil, kalanı elden çıkarmayıp korumacı olmaya bakalım.¨

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com