Sıra dışı ve heyecan verici bir okuma: Kış Güneşi

Gençlik edebiyatının yükselen ismi Beyza Aksoy, yepyeni bir roman serisinin ilk kitabı büyük heyecan vadediyor.

Çocuk yaşlarından beri yazı yazmaya merakı olan Beyza Aksoy, bugüne kadar Denizimsi, Siyah Kuğu 1, Siyah Kuğu 2 – Ruh Kadehi, Açık Yaralar ve Dikiş İzleri, Kül Kelebek, Kelebeği Öldürmek, Onun Şeytanları, Vernem Nidahen - Açık Yaralar ve Dikiş İzleri 2 olmak üzere toplam yedi roman yazdı.

Genç yaşına rağmen yazma tutkusuyla dikkat çeken ve özellikle Z kuşağının çok büyükbir ilgiyle takip ettiği Beyza Aksoy, pandemi döneminde kaleme aldığı yeni serisiSiyam’ın ilk kitabı Kış Güneşi’yle bir kez daha okurlarıyla buluşuyor.

Serinin Kış Güneşiile başlayan macerası, ilerleyen aylarda Kanbeyaz ile devam edecek.

Kitaptan...

"Tıp fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Karaca, öğrenim gördüğü hastaneye gelen çağrıyla yıllar önce evi terk etmiş abisinin boks müsabakasına gittiğinde, pek de rayında olmayan hayatının tamamen rayından çıkacağından bihaberdi. Seçimler yapıldı. Kararlar verildi. Gece sona erdi. Boğucu sabahlar başladı... Ardından ona bir seçim şansı verildi: Ya ölenin gittiğini kabullenecek ve yasını sessizce, hayatına kaldığı yerden devam ederek tutacaktı ya da düşmanla işbirliği yapacak ve gerçekleri tırnaklarıyla kazıyacaktı geçmişin tozlu duvarlarından. Bir şüphenin peşinden..."