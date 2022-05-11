Sıradan hayatların hasarlı parçaları: Söz Uçar Hasar Kalır

Oyuncu ve yazar Devrim Yakut’un yeni öykü kitabı Söz Uçar Kasar Kalır, biz okurlara yaşamın değerini ve anlamını hatırlatıyor.

Yaşama gözlerimizi açtığımız andan beri duyduğumuz her şeyi hatırlarız. Kulağa değen her söz, derin bir kesik veya ince bir sızıya dönüşerek hasar bırakır. İnsan olmanın cilvesi, sözlerin bıraktığı izleri hem sevip hem gizlemeyi mümkün kılar.

Bazen de çaresizce izlerimizden kurtulma yolları ararken yaralarımızı deşeriz ki buna, yaşamak diyorlar. En nihayetinde, söylenip uçan sözlerin bıraktığı hasarlara deva bulmak yine sözcüklerin büyüsüne kalır.

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Hayatın hasarlı parçaları

Tebessümle gözyaşının sarmaş dolaş olduğu, nüktedan ve samimi bir üslupla kaleme alınmış öyküleri okurken kimi zaman bir aynanın yansımasından kendinizi görecek, kimi zaman da aklınıza kazınacak hayatlara tanık olmanın tadını çıkarmak isteyeceksiniz.

Söz Uçar Hasar Kalır, Devrim Yakut’un heybesinden çıkardığı sıradan hayatların hasarlı parçalarının hikâyesi.