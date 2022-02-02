Sirkadiyen Kod: Ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz önemli

Prof. Dr. Satchin Panda, Sirkadiyen Kod kitabında sağlıklı beslenmenin sırlarını veriyor.

Yaşam ritminizi ayarlamak daha sağlıklı, daha mutlu ve daha zayıf olmanızı sağlayabilir mi? Beslenme alanında uzman bilim insanları, bireylerin optimal sağlık için en iyi diyet ve beslenme yönteminin hangisi olduğunu uzun zamandır tartışıyor. Bazı uzmanlar, sağlığımız için önemli olanın sadece ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz olduğuna inanıyor.

Salk Biyolojik Araş­tırmalar Enstitüsü profesörü Dr. Satchin Panda, yemek yeme düzenimizin Sirkadiyen ritimlerimizle hizaladığımız zaman vücudumuzun iyi ve sağlıklı bir şekilde çalıştığını gözlemliyor.

"SİRKADİYEN KOD"

İnsanların yemeklerini günde 8-10 saatlik bir zaman aralığında, ilk lokmalarını sabahları ve son lokmalarını akşam erken saatlerde yediklerinde metabolik sağlıklarını iyileştirdiğini savunan Panda, Sirkadiyen Kod kitabında sağlıklı beslenmenin sırlarını veriyor. “Sirkadiyen Kod” The Kitap Yayınları etiketiyle bugün raflarda.

Sirkadiyen Kod; sirkadiyen saatin neden önemli olduğu, nasıl çalıştığı veya çalışmıyorsa bunu nasıl anlayacağınızı açıklayarak başlar ve bu saati tekrar rayına oturtmak için yapılması gereken yaşam tarzı değişikliklerini anlatır.

Kilo kaybını artırmak, uykuyu düzene sokmak, egzersizi optimize etmek ve teknolojiyi vücudunuzun doğal ritmine müdahale etmeyecek şekilde yönetmek için somut bir plan sunar. Dr. Panda’nın yaşamı değiştiren yöntemleri; diyabet, kanser ve bunama gibi rahatsız- lıkların yanı sıra reflü, mide ekşimesi ve huzursuz bağırsak sendromu gibi mikrobiyom koşulları nasıl önleyeceğinizi ve tersine çevireceğinizi de gösterir.