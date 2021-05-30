Sırların ve gizemlerin romanı: Sır ve Gölge

Sırların ve gizemlerin romanı: Sır ve Gölge

Yaşamın sırları ve gölgeleri arasında kendini gerçekleştirmeye çalışan kadınların birbirine değen yaşamlarını konu alan Sır ve Gölge adlı roman, Tara Kitap etiketiyle yayımlandı.

İsmin değiştiğinde geçmişin de değişir mi? Anne olmak, artık kendin olamayacağın anlamına mı gelir? Dostluk bittiğinde yerine ne geçer? Aşk mı daha güçlü bir duygudur, hayranlık mı?

Romanda tüm bu soruların cevabını arayan kadın kahramanları yaratırken yazara ilham olan Burla Hatun, aynı zamanda yazarın kendine seçtiği isim.

Dede Korkut hikâyelerinde, halk öykülerinde ve masallarındaki efsanevi kadın cengaverin adı olan, savaşçı kadın motifini simgeleyen, yanında kırk kızdan oluşan savaşçıları bulunan Burla, romandaki kadın karakterlerle de örtüşüyor.

KADIN DAYANIŞMASI RUHU

Bu coğrafyada yaşayan tüm hemcinslerinin Burla karakterinde olduğuna inandığından ve kadın dayanışması ruhunu beslemek için kitabını da bu isimle yayımlamak istemiş yazar.

REKABET DOLU DÜNYA

Kitaptaki kadın kahramanlar, aşkın ve var olma mücadelesinin kalbinde kimi kez geçmişten gelen korkularına rağmen, kimi kez iş dünyasının rekabet dolu temposunda, bazen de yazının sağaltıcı ve büyülü yolunda ilerleyerek buluyorlar kendilerini ve birbirlerini.

USTALIKLI BİR ROMAN

Sır ve Gölge, okuruna her bölümde başka bir bakış açısı sunan, kahramanlarının görünen yaşamlarının ardındaki asıl dünyayı ustalıkla aydınlatan bir ilk roman.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com