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    Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi

    Artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan Sivil Toplum kitabı, siyasal yaşamın temel bir öğesine dair kapsamlı bir bakış sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:03
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    Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi

    Sivil Toplum kitabında, sivil toplumun hem yararlarını hem de sınırlarını inceleyen John Ehrenberg, kavramın siyasal ve kuramsal evrimini özetlerken, akademik ve kamusal söylemdeki yerini de tanımlıyor.

    Aristoteles'ten ve aydınlanma fliozoflarından Black Lives Matter ve Occupy hareketlerine kadar her dönemde önemli yansımaları olan sivil toplum kavramının çağdaş siyasal meselelere dair neler sunabileceğini araştıran Ehrenberg, 11 Eylül, küresel finans krizi, ekonomik eşitsizlik ve hızla gelişen teknolojiler gibi olayların çağdaş sivil toplumla ilişkimizi nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir dille ortaya koyuyor.

    Giderek artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan Sivil Toplum, siyasal yaşamın temel bir öğesine dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

    Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi #1

    KAYNAK ÖZELLİĞİNDE KİTAP

    Sivil Toplum Serisi”nin de ilk kitabı aynı zamanda. Bu seri kapsamında, sivil toplum alanında yabancı dillerde yazılmış değerli kaynak kitapların ve temel eserlerin Türkçede yayımlanmasıyla, sivil toplum tartışmalarına yeniden bir canlılık getirmek amaçlanıyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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