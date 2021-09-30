Soğuk havaların vazgeçilmezi: Battaniye, kitap ve kahve

Havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Artık kışlıkları çıkartma zamanı. Ama bunun yanında battaniyenin altına girip, kahve eşliğinde kitap okumak da var.

Bir yazı daha geride bıraktık iyisiyle, kötüsüyle.. Yaz tatillerinde yanımıza kitap almayı da asla ihmal etmedik. Hepimiz için zorlu bir yıl oldu bu sene. Nitekim koronavirüs hala devam ediyor ve eski hayatımızdan oldukça uzağız.

Kış denilince aklımıza sıcacık bir kahve eşliğinde okunan kitaplar gelir. Battaniyenin altına girip, birkaç saatliğine dünyayla olan bağımızı kopartır, kitapların büyülü dünyasına yolculuk ederiz.

AYRILMAZ ÜÇLÜ...

Kitapseverler tarafında ayrılmaz üçlü olarak nitelendirilen kitap, kahve ve battaniye edebiyatseverler tarafından kışın habercisidir diyebiliriz.

Sıcak bir ortamda okunan kitap, dışarıda yağan kar ve bazen de arada yağan, serpiştiren yağmur insan yaşama sevincinin yanında okuma aşkı da kazandırıyor.

AL BİR KİTAP, KAHVE DE YANINDA

Ey okur!.. Haydi ne duruyorsun? Hava soğuk, içini mi ısıtmak istiyorsun? O zaman al eline bir kitap, gir battaniyenin altına dal kitabın uzun ve maceralı dünyasına.

Ergül Tosun

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