Son Ada adlı romanı New York’ta the Other Press tarafından yayınlandı

Türkiye’de İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan Son Ada, New York’ta okurla bir araya geliyor. Çevirisini Ayşe A. Şahin’in yaptığı Son Ada’nın Kindle, eBook dürümleri de okurla buluşuyor.

Edebiyatçı, sanatçı ve fikir işçisi kimliğiyle tanınan Zülfü Livaneli, yayımlandığı günden bugüne çok ses getiren romanı Son Ada ile yeniden uluslararası arenada boy gösteriyor. Yaşar Kemal’in önsöz yazısıyla açılan Son Ada, İnkılâp Kitabevi basımında usta kalemin yeni eklediği sürpriz bir epigraf ile sonlanıyor.

Gözden uzakta, kendi oluşturduğu adil bir sistem içinde huzurla yaşayan ada halkının değişen hayatını anlatan bu klasik roman, bir diktatörün halka ve doğaya nasıl düşmanca davrandığı alegorik bir anlatımla göz önüne seriyor.

Kindle, eBook sürümler ile de okurun kolay ulaşabileceği hale gelen eserle Zülfü Livaneli, hem dünya hem de Türk edebiyatı için değeri büyük bir romana imza atıyor.

BİR KİTABI DAHA YABANCI DİLDE

Eleştirmenlerce beğenilen, 37 dile tercüme edilen, çok sayıda uluslararası edebiyat ödülü kazanan, filme, sahne oyunlarına ve operalara dönüştürülen, Mutluluk (Barnes & Noble Discover Great New Writers Ödülü sahibi), Serenad, Huzursuzluk, Leyla'nın Evi ve Kardeşimin Hikâyesi tarihsel geçmişleri, figürleri ve olayları birbirine bağlayan romanları ile tanınan Livaneli, Son Ada romanıyla bu geçmişe bir başarı daha ekliyor. Türkiye’nin çok satan yazarı Livaneli, Son Ada kitabı ile New York’ta da okurla buluşuyor.





ADA...

Ünlü edebiyatçı Zülfü Livaneli’nin en politik romanı olan Son Ada, ismini bilmediğimiz bir adada yine ismini bilmediğimiz insanların ve bir diktatörün ekseninde yaşananları anlatıyor. Livaneli, Türkiye’den ve dünyadan tüm okurların aşina olduğu “diktatörlük” gerçeğine alegorik bir anlatımla dikkat çekiyor. Türk edebiyatının mihenk taşlarından Yaşar Kemal’in Önsöz'de yer alan sözleriyle: “Zülfü bu romanda inanılmaz ölçüler, olanaklar yaratmış. Her şey birbirine uyuyor. Edebiyatta görkemli bir söz vardır, büyük kapıdan girmek. Bu, büyük bir eserin yazarı demek. Zülfü büyük kapıdan bu romanıyla girmiştir.” Pek çok dile çevrilip dünya çapında okunan Son Ada, Gezi direnişçilerini selamlayan yenilenmiş basımıyla tekrar okur karşısına çıkıyor.