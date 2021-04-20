Son çıkan yapıtlar

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- 20.04.2021 - 13:22
Türkiye'nin kölü yayınevlerinden olan Yapı Kredi Yayınları, yeni kitaplarını yayınlamaya devam ediyor. Yayınevi bu sekiz kitabı okurların beğenisine sundu. Öne çıkan kitaplar ise Gazi'nin Sineması ve Haldun Taner'in Huzur Çıkmazı eserleri oldu.
Bu raflarda yerini alan kitapları siz okurlara sunuyoruz.
Keyifli okumalar dileriz...
Haldun Taner - Huzur Çıkmazı
Haldun Taner’in ilk dönem oyunlarından Huzur Çıkmazı üç perdelik oyun yazılışından altmış yıl sonra ilk kez okuruyla buluşuyor.
Sayfa: 96
Eric Ambler - Gün Işığı
Renkli karakterlerle dolu Gün Işığı, Ambler’ın en eğlenceli romanlarından biri olmasının yanı sıra Jules Dassin’in 1964 yapımı klasik filmi Topkapı’nın da çıkış noktasıdır.
Sayfa: 256
Juan Jacinto Munoz Rengel - Hastalık Hastası Kiralık Katil
Sayfa: 160
Bay Y. kiralık katil olarak aldığı son işi bitirmek zorunda... Zorunda, çünkü parasını peşin aldığı bu işi bitirmek onun için ahlaki bir zorunluluk, zira kendisi Kantçı ahlak sahibidir. Ne ki önünde aşması gereken tek bir sorun var: Bay Y.’nin sadece bir günlük ömrü kaldı...
Ya da iki.
Kerem Bakıcı - Toprakta Büyür mü İnsan
Kerem Bakıcı’nın ilk öykü kitabı Toprakta Büyür mü İnsan?, alıç ağaçlarının gölgesi üzerine düşenlerin, pişmanlığına bir ömür adayanların, inatçı bir doğanın, kışın ve baharın anlattıklarını bir araya getiriyor.
Sayfa: 80
Gökhan Yılmaz - Hevesin Kaçış Yönü
Gökhan Yılmaz üçüncü öykü kitabında akışkan, kıvrak, kırılmayan ama büküle büküle büyüyen ilişkilenmeleri dillendiriyor.
Sayfa: 88
Orhan Duru - Yoksullar Geliyor
Yoksullar Geliyor, klasik öykünün kalıplarını bozarak yeni bir anlatı dili geliştiren 1950 Kuşağı’nın ele avuca sığmaz yazarı Orhan Duru’nun dördüncü kitabı.
Sayfa: 88
Ali Özuyar - Gazi'nin Sineması
Gazi’nin Sineması adlı bu çalışma, birinci el kaynaklardan yola çıkarak, Gazi’nin sinemayla ilişkisini derinlikli ve bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor. Kitap boyunca, sinema aracılığıyla, Cumhuriyet’in ilk yıllarına, dönemin sosyokültürel yapısına; Gazi’nin sinemaya, bireysel ilgisinin yanı sıra, ulusal belleğin oluşumunda ve toplumun modernleşmesinde bir araç olarak atfettiği öneme; izlediği, senaryosunu yazdırdığı, bizzat rol aldığı, önerdiği veya yapımına destek olduğu filmlere ve beyazperdedeki son yolculuğuna tanıklık edeceksiniz.
Sayfa: 168
Nihat Ziyalan - Sevdakeş
Nihat Ziyalan’dan yaşama dokunan şiirler Sevdakeş...
Sayfa: 168
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonahaber.com