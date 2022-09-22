Petrol
91.04
1.35%
Euro
18.1967
0.93%
Dolar
18.371
0.24%
Altın
988.56
0.21%
Borsa
3281
1.09%
Bitcoin
357.078
0.67%
BTXN Coin
8.13
0.74%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı

    Erol Göka ve Murat Beyazyüz'ün ortak olarak kaleme aldıkları Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı kitabı, sorgulamaya ve düşünmeye sevk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı

    İnsanı bilmek, onu tanımlamak eski ve bir o kadar da çetin bir konu. Batı’da fizyonomi metinleri, Doğu’da kıyafetnameler…

    Bedeni bir kitap gibi okumaya çalışırken keşfetmenin kıyılarına gidip gelişler. İnsan yüzünden ibaret görüşü, her zaman ateşleyici olmuştur.

    Tarihin pek çok döneminde; yüz şekillerinden, mimiklerden, avuç içlerinden, giyimden kuşamdan insanın karakteri, dolayısıyla da kaderi tayin edilmeye çalışılmıştır.

    Erol Göka ve Murat Beyazyüz, yüz okumanın tarihten bugüne ne gibi değişimlere uğradığının peşine düşmekle kalmıyor, bugünde iz sürüyor.

    Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı #1

    Sayfa: 208

    Her yol bir soruyla başlar

    Yüz ve kişilik arasındaki bağ hala esrarını korumakla beraber, elinizdeki kitap bu yolda size ışık olacak nitelikte. Her yol bir soruyla başlar…O halde kendinize bir soru sorun; Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?


    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'
    Medya

    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 kişi yara almadan kurtuldu
    3. Sayfa

    Kocaeli'de takla atan otomobildeki 5 kişi yara almadan kurtuldu

    Görüş Bildir