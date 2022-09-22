Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı

Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı

Erol Göka ve Murat Beyazyüz'ün ortak olarak kaleme aldıkları Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı kitabı, sorgulamaya ve düşünmeye sevk ediyor.

İnsanı bilmek, onu tanımlamak eski ve bir o kadar da çetin bir konu. Batı’da fizyonomi metinleri, Doğu’da kıyafetnameler…

Bedeni bir kitap gibi okumaya çalışırken keşfetmenin kıyılarına gidip gelişler. İnsan yüzünden ibaret görüşü, her zaman ateşleyici olmuştur.

Tarihin pek çok döneminde; yüz şekillerinden, mimiklerden, avuç içlerinden, giyimden kuşamdan insanın karakteri, dolayısıyla da kaderi tayin edilmeye çalışılmıştır.

Erol Göka ve Murat Beyazyüz, yüz okumanın tarihten bugüne ne gibi değişimlere uğradığının peşine düşmekle kalmıyor, bugünde iz sürüyor.

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Her yol bir soruyla başlar

Yüz ve kişilik arasındaki bağ hala esrarını korumakla beraber, elinizdeki kitap bu yolda size ışık olacak nitelikte. Her yol bir soruyla başlar…O halde kendinize bir soru sorun; Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı?