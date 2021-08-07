Sosyal medyada geçirilen zaman yerine her gün kitap okunabilir

Sosyal medyayı seven ve en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Televizyon karşısında geçen zaman da gittikçe uzuyor. Fakat bunları bir kenara bırakıp, her gün bir kitabı okuyabiliriz. Nasıl mı?...

We Are Social ve Hootsuite tarafından geçtiğimiz yıllarda yayınlanan rapora göre; kullanıcılar gün içerisinde; 3 saati telefon üzerinden, 7 saati pc veya tablet üzerinden olmak üzere 10 saatini internette, 3 saatini sosyal medya platformlarında, 2 saatini ise TV karşısında geçiriyor.

Sosyal medyayı kullanmadaAvrupa'da birinci sıradayız. Öyle ki, sabah kalktığımzıda ilk olarak elimize telefonu alır ve ne olup bittiğini, kimin nerede ne yaptığı, ne yediği, içtiğini, nerede tatil yaptığını anında öğrenir ve parmaklarımızı sürekli şeffaf ekran üzerinde gezdiririz.

İKİ SAATİ TELEVİZYONA AYIRIYORUZ

Bu aynı zamanda televizyon için de geçerli. Çünkü Türkiye'de günlük iki saatimizi TV'ye ayırıyoruz. İnternette ise bu sayı en az iki katı. Bunları yapmak yerine günde bir kitap okuyabileceğinizi hiç düşündünüz mü?

DAKİKADA 200 KELİME OKUMAK

Okuma istatistiklerine göre ülkemizde ortalama bir birey dakikada yaklaşık 200 kelime okuyor. Aşırı yavaş okuyan biriyseniz bu sayı 150, ortalamanın biraz üstüyseniz 250'ye yakın olabilir. Ortalama bir kitap iise, yaklaşık 60 bin kelimeden oluşuyor.

YILDA 365 KİTAP

Dakikada 200 kelime okuyarak 60 bin kelimelik bir kitabı ne kadar sürede bitirebiliriz? 60000 / 200 = 300 dakika (Bu da tam 5 saate denk geliyor) Bu da dolayısıyla yılda 365 kitap eder.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com