Sosyal teknoloji bize ne yapıyor: Furya Makinesi

Sosyal teknoloji bize ne yapıyor: Furya Makinesi

Sinan Aral'ın kaleme aldığı Furya Makinesi, sosyal ve teknoloji alanında önemli kaynak özelliği taşıyor.

Sinan Aral, Furya Makinesi'nde sosyal medyanın arkasındaki teknolojinin hep aynı davranış kalıbını nasıl sunduğunu, sonuçlarınınsa seçimlerden iş dünyasına, sağlıktan flörtleşmeye kadar her şeyi nasıl etkilediğini gösteriyor.

Aral, ayrıca ağ etkilerinin Facebook gibi ağların muazzam büyümesini nasıl beslediği, sosyal medyanın sinirbilimsel açıdan beynimizi ne şekilde etkilediği, sahte haberlerin gerçek sonuçları ve sosyal derecelendirmelerin gücü gibi çeşitli konuları da irdeliyor.

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Rehber kitap

Furya Makinesi, sosyal medyanın daha dikkatli tüketicileri olmak için stratejiler belirleyerek, dünyamızı yeniden tanımlayan teknolojiyi anlamak ve iyi kullanmak için okurlara sağlam bir rehber sunuyor.