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    Soyu tükenen hayvanlar için ikinci bir şans: Türlerin Yeni Türleri

    Dünyada soyu tükenen hayvanlar hangisi, bunlara nasıl bir önlem alınmalı gibi sorulara cevap veren Türlerin Yeni Türleri kitabı, bilim dolu bir serüven...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:32
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    Soyu tükenen hayvanlar için ikinci bir şans: Türlerin Yeni Türleri

    Pek çok kayıp tür dünyada tekrar yürüyecek gibi görünüyor, ama bu bize nasıl bir dünya verecek? Ve bu iyi bir fikir mi? Jurassic Park filmlerinde, coşkularına ve merak duygularına yenilen bilim insanlarının laboratuvarda ürettikleri dinozorların sağa sola saldırdıklarını gördük.

    Devrimci bilginin ve tanrısal güçlere sahip olmanın bedelinin ağır olabileceği, kıssadan hisse beynimize kazınmış oldu. Aynı zamanda tam da bu güdüden yoksun olursak artık insan olamayacağımız fikri de bir kez daha vurgulandı. Sibirya’nın permafrostundan Kaliforniya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, binlerce yıldan beri soyu tükenmiş olan hayvanları üretmek için çalışıyorlar.

    Soyu tükenen hayvanlar için ikinci bir şans: Türlerin Yeni Türleri #1

    Sayfa: 224

    GÜÇLÜ BİR SİLAH

    Bu uğraşta hem fosilleri hem de en son genetik teknolojileri kullanıyorlar. Bu bilim insanlarından bazıları sırf meraktan hareket ediyor; diğerleri, kaybolan türleri hızla yok olan ekosistemleri kurtarma mücadelesinde güçlü bir silah olarak görüyor.

    İletişim için :

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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