Sözlük ve dil işçisi: Ali Püsküllüoğlu

Ömrünü dil ve sözlük çalışmalarına adamış olan Ali Püsküllüoğlu'nu Edebiyat Sözlüğü kitabıyla hatırlatmak istedik.

2008 yılında aramızdan ayrılan Ali Püsküllüoğlu, ömrünü dil ve sözlük çalışmalarına adamış bir aydınımızdı. Türkçenin dil zenginliğini pek çok kuşak onun çalışmalarıyla keşfetmişti.

EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ

Edebiyat Sözlüğü, onun veriminin en özel örneklerinden biriydi. Bugünün deneme, eleştiri, kitap tanıtımı yazarlarının başucu kaynaklarındandı… Kitaptan bir örnekle Ali Püsküllüoğlu’nu anmış olalım.

"İzlenimsel eleştiri: Yapıtın değerini, okurda uyandırdığı hazla ve ona verdiği sanatsal tatla ölçen, kişisel izlenimlere dayanan, öznel tutumlu eleştiri…"

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com