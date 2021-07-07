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    Sözlük ve dil işçisi: Ali Püsküllüoğlu

    Ömrünü dil ve sözlük çalışmalarına adamış olan Ali Püsküllüoğlu'nu Edebiyat Sözlüğü kitabıyla hatırlatmak istedik.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 10:14
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    Sözlük ve dil işçisi: Ali Püsküllüoğlu

    2008 yılında aramızdan ayrılan Ali Püsküllüoğlu, ömrünü dil ve sözlük çalışmalarına adamış bir aydınımızdı. Türkçenin dil zenginliğini pek çok kuşak onun çalışmalarıyla keşfetmişti.

    EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ

    Edebiyat Sözlüğü, onun veriminin en özel örneklerinden biriydi. Bugünün deneme, eleştiri, kitap tanıtımı yazarlarının başucu kaynaklarındandı… Kitaptan bir örnekle Ali Püsküllüoğlu’nu anmış olalım.

    Sözlük ve dil işçisi: Ali Püsküllüoğlu #1

    "İzlenimsel eleştiri: Yapıtın değerini, okurda uyandırdığı hazla ve ona verdiği sanatsal tatla ölçen, kişisel izlenimlere dayanan, öznel tutumlu eleştiri…"

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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