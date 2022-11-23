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    Stefan Zweig'in Bir Çöküşün Öyküsü kitabı

    Alman asıllı yazar Stefan Zweig'in Bir Çöküşün Öyküsü kitabı, diğer eserleri kadar değer görülen bir yere sahip.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:40
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    Stefan Zweig'in Bir Çöküşün Öyküsü kitabı

    Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie, günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür.

    İktidar sahibi ve ilgi odağı olduğu hareketli ve eğlenceli Paris günlerinden sonra, ne kadar süreceği belli olmayan, kendisiyle baş başa kalacağı bir sürgün dönemi beklemektedir onu.

    Ancak iktidar savaşları, entrika ve eğlenceden ibaret boş saray hayatı, varoluşuna anlam katan tek şeydir. Hem kendini hem çevresindekileri sürekli kandırma eğilimindeki bu sığ ve kibirli kadın, malikânesinde gösterişli eğlenceler düzenleyerek Paris’teki hayatını yeniden canlandırmaya çalışır.

    Stefan Zweig in Bir Çöküşün Öyküsü kitabı #1

    Bir plan...

    Giderek mantıklı düşünme yetisini bütünüyle yitiren Madame de Prie, yeniden bütün dikkatleri üzerine çekebilmek için inanılmaz bir plan yapar.


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