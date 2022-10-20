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    Stefan Zweig'ın Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma kitabı

    Alman yazar Stefan Zweig'ın Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma kitabı, yazarın bir çırpıda okunacak kısa modern kitaplarından biridir.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 13:43
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    Stefan Zweig'ın Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma kitabı

    Stefan Zweig, bu kez gündelik yaşamın içinde yatan gizil bilgeliği keşfe çağırıyor okurunu. Kahramanımız, duyduğu taşkın merakla Paris’in nehir gibi akan kalabalığına karıştığında kentin ona nasıl sürprizlerle yanıt vereceğinden habersiz görünüyor.

    Sherlock Holmes bakışıyla insan portrelerini çıkarırken birden gözleyen ile gözlenenin, av ile avcının, öğreten ile öğrenenin yer değiştirdiği baş döndürücü bir çalkantı içinde buluyor kendini.

    Toplumun kaygısız doğası

    Ya da tam tersi, bu kez Viyana Prater’de, durağan ve süslü yaşamından gündelik yaşamın sıradanlığına kaçan bir kahramanda özgür aşkı, toplumun kaygısız doğasını hatırlayışı okuyoruz.

    Stefan Zweig ın Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma kitabı #1

    Sayfa: 64

    Gözlem yeteneğine çarpıcı örnek

    Bir Zanaatla Beklenmedik Karşılaşma ve Prater’de İlkbahar, Zweig’ın en küçük ilişkilerin içine nüfuz eden, en sıradanın içindeki zenginliği gören gözlem yeteneğine çarpıcı iki örnek.


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