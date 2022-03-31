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    Stephan King'in 'O' romanı diziye uyarlanıyor

    Amerikalı edebiyatının korku türünde eserler yazan Stephan King'in, "O" kitabı diziye çekilecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 11:56
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    Stephan King'in 'O' romanı diziye uyarlanıyor

    Stephen King’in en ünlü eserlerinden biri olan ‘O’, sinema evreninin ardından dizi formatında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. HBO Max'de yayınlanması planlanan dizinin adının 'Welcome to Derry' olacağı konuşulanlar arasında.

    Stephan King in O romanı diziye uyarlanıyor #1

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    OLAĞANÜSTÜ BİR ROMAN

    Daha önce 2017 ve 2019 yıllarında çekilen 'O' filmlerinin yönetmeni Andy Muschietti HBO Max'de yayınlanacak dizi için geri dönecek. Dizinin, olağanüstü olayların ilk yaşandığı 1960'larda geçmesi planlanıyor.


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