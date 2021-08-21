Stephen Crane'in zamana meydan okuyan romanı: Kızıl Cesaret Nişanı

Kısa ömrüne parlak bir kariyer sığdıran Amerikan edebiyatının yenilikçi yazarı Stephen Crane’in henüz 24 yaşındayken kaleme almış olduğu romanı Kızıl Cesaret Nişanı raflarda.

Yayın hayatına “Sadece edebiyat” mottosuyla başlayan Legadema Kitap, çarpıcı bir eseri okurlarıyla buluşturdu. Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Stephen Crane’in Amerikan edebiyatının başyapıtlarından sayılan ve ilk modern savaş romanı olarak kabul edilen Kızıl Cesaret Nişanı kitabı satışa çıktı.

SAVAŞIN GİZLİ VE ÇİRKİN YÜZÜ

Amerikan İç Savaşı’nın üzerinden yaklaşık otuz yıl geçtikten sonra kaleme alınmasına rağmen gerçekçiliği nedeniyle büyük övgü alan kitap, gerçekçilik ve simgeciliği kusursuz bir biçimde birleştirerek savaşın çirkin ve gizli yüzünü gözler önüne seriyor.

Stephen Crane

ZAMANA MAHKUM OLMAYAN KİTAP

"Bir sanatçı hayata yaklaştığı ölçüde sanatkâr olur” düşüncesinden hareketle yazdığı Kızıl Cesaret Nişanı ile insanın hayatın en çetin koşullarındaki durumunu yakalayan Stephen Crane, zamana ve mekâna mahkûm olmayan bir hikâyeyi de okurlarıyla buluşturuyor.





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GERÇEKÇİ ANLATIM

Kitabını realist anlatım tekniğiyle okuyucuda bir dizi fotoğraf görüntüsüne ya da tabloya bakıyor izlenimi yaratacak biçimde kurgulayan Crane, bu teknikle savaş sahnelerinin tasvir edildiği bölümlerde etkiyi artırıyor.

Aynı şekilde anlatının Henry’nin bilincine döndüğü ve genç adamın çatışmalı ruh hâlini sergilediği kısa bölümler de biçimle içerik arasındaki uyumun parlak bir örneğini sunuyor.

YAZAR HAKKINDA...

29 yıllık yaşamı boyunca altısı roman olmak üzere değişik türlerde çok sayıda eser vererek henüz 24 yaşındayken yazdığı Kızıl Cesaret Nişanı ile natüralizmin Amerikan edebiyatındaki öncüsü olarak sanatsal bir devrim başlatan Crane önemli bir figür oldu. 20. yüzyılın ilk yarısında -başta Edith Wharton, Jack London, John Dos Passos, James T. Farrell, John Steinbeck, Richard Wright, Norman Mailer, William Styron ve Saul Bellow gibi tanınmış isimler olmak üzere- pek çok Amerikalı yazarın izinden gittiği isim olan Crane’in romanını övenler arasında H. G. Wells, Joseph Conrad gibi büyük yazarlar da vardı. Ernest Hemigway, Kızıl Cesaret Nişanı’nı “edebiyatımızın en güzel eserlerinden biri” olarak anmıştır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com