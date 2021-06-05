Stephen King’den yazar adaylarına tavsiyeler

Kokru romanlarının sevilen ismi Amerikalı yazar Stephan King, yazar olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor.

Amerikalı korku ve macera kitaplarının çok sevilen yazarı Stephan King, kendi yazı tarzını oluşturan ve bu doğrultuda eser veren büyük bir edebiyatçıdır.

Her yazarın kendine has yazı yazma biçimi vardır; ve yazar olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunuyorlar.

Stephan King de bu yazarlardan biridir ve kendince bazı önerilerde bulunuyor.

İşte King'in yazar adaylarına tavsiyeleri..

METAFORLARIN ÖNEMİ

"Metaforlara özen göserin. Benzetmeye yapmaya uğraşırken, inandırıcı olamazsanız, komik olursunuz. Dil oyunlarından elbette yararlanın ama onlar sanki aslında yokmuş gibi kendiliğinden dahil olsun yazdıklarınıza. Olay örgüsünü, hikayenin başladığı ana nasıl gelindiğini bir kenara bırakıp duruma odaklanın."

"DÜZENLİ YAZIN"

"Diyaloglarda röntgenci bir tavrı benimseyin. Okurunuzla elbirliği edip karakterlerinizi en özel anlarında gizlice dinliyormuşsunuz gibi…

Bütün karakterlerinizi eşit ederecede sevin. Yazar için kötü karakter diye bir şey yoktur. Ritim duygunuzu geliştirin. Yazarken aksamayın, yavaşlamayın. "

"GEREKLİ ÖN ARAŞTIRMAYI YAPIN"

"Yazacağınız hikaye için gereken ön araştırmayı yapın ama bunu okurun gözüne sokmayın. Masanın başına oturmaktan asla vazgeçmeyin ve yazmaya bir gün bile ara vermeyin. Benim ilkem günde hiç değilse 2000 kelime yazmaktır."

Ergül Tosun

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