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    Stephen King'in yeni kitabı: Billy Summers

    Amerikalı korku kitaplarının yazarı Stephan King'in yeni romanı Billy Summers, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 11:52
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    Stephen King'in yeni kitabı: Billy Summers

    Korku Kralı Stephen King’in merakla beklenen yeni kitabı Billy Summers çıktı. "Tekinsiz hayal gücünü, dizginlenemez güce çeviren" efsanevi yazar Stephen King’in yeni kitabı Billy Summers, Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu. Billy Summers, profesyonel bir katilin emekliye ayrılmadan önce tamamlaması gereken zorlu görevini anlatıyor.

    Billy Summers dünyanın en iyi kiralık katili, madalyalı bir Irak Savaşı gazisi, izini kaybettirmede sihirbaz Houdini kadar hünerli bir keskin nişancı. Ancak sadece gerçekten kötü adamları hedef alan bu amansız katil artık emekliye ayrılmak istiyor. Bundan önceyse son atışını yapıp kötülük timsali bir adamı haklamalı. Sonrasında sırra kadem basacak. Peki bu süreçte ne yanlış gidebilir ki? Muhtemelen her şey…

    Stephen King in yeni kitabı: Billy Summers #1

    Unutulmayacak kitap

    Stephen King’in son şaheseri Billy Summers, hem bir savaş hikâyesi hem de Amerika’nın küçük kasabalarına ve orada yaşayan insanlara yazılmış bir aşk mektubu. Eli kanlı bir intikam romanı…

    Aşk, şans, kader ve kurtuluş için tek atımlık kurşunu kalmış karmaşık bir kahramanın karanlık hikâyesi. Bu romanı elinizden bırakamayacak ve Billy’yi asla unutamayacaksınız.


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