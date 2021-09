Stephen V. Duncan'un Gişe Rekorları Kıran Filmler Nasıl Yazılır kitabı

Stephen V. Duncan’ın popüler film türlerine dair pratik bir rehber olan kitabı Gişe Rekorları Kıran Filmler Nasıl Yazılır, Küsurat Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Senaryo yazarlığının temellerini ve aksiyon-macera, bilimkurgu, gerilim, korku, fantastik, komedi, romantik komedi gibi türleri tek tek ele alan, popüler türün “nasıl” işleneceğini örneklendirmek için masalları kullanan, bu popüler türlerin modern televizyondaki yerini ve beyazperdedeki benzerlerini incelemek gibi farklı yöntemler uygulayan Stephen V. Duncan, Gişe Rekorları Kıran Filmler Nasıl Yazılır kitabı ile zihninizde beliren tüm soru işaretlerini herkes için anlaşılır basit formülleri kendine has yöntemlerle bir araya getirerek siliyor.

Bu sorunun yanıtını merak ettiğinizi biliyoruz. Çünkü biz de çok merak ediyoruz. Senaryo yazmak için kolları sıvadığınız anı düşünün…

"BÖYLE DAHA MI İYİ OLURDU ACABA"

Oldukça heyecanlı ve gergin olduğunuza eminiz. Aklınız hep denemediğiniz ihtimalde kalır, "Böyle daha mı iyi olurdu acaba?"cümlesi yankılanır sürekli zihninizde.

GİŞE REKORLARI KIRAN FİLMLER NASIL YAZILIR

Yazdınız, sildiniz, tekrar yazdınız ve yeniden sildiniz! İlk seyirci, okurdur ve okuru senaryonuzun içine çekmeniz, hikâyenizin dehşetine kapılmasını sağlamanız gerekir. Hey, kâğıtta olmuyorsa ekranda hiç olmaz. Bunu hepimiz biliriz. Peki nasıl yapacaksınız? Zihinlerde tek bir ortak soru: Gişe Rekorları Kıran Filmler Nasıl Yazılır?





Sayfa: 248

YAZAR HAKKINDA...

Stephen V. Duncan, Loyala Marymount Üniversitesi, Sinema ve Televizyon Okulu’nda doçent ve senaryo bölümü başkanıdır. Katkıda bulunduğu işler arasında CBS-TV’nin ödül kazanan ve profesyonel eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan bir saatlik Vietnam Savaşı dizisi Tour of Duty’nin ortak yaratıcılığı ve idari danışmanlığı; ABC-TV’nin çok ses getiren bir saatlik aksiyon dizisi A Man Called Hawk’ın yazarlığı ve yapımcılığı; övgüyle bahsedilen Turner Network Television orijinal filmi The Court-Martial of Jackie Robinson’ın ortak yazarlığı bulunur.

