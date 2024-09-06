Struan Murray, çocuklar için yazdığı yeni maceraları Sonsuzluk Makinesi romanında anlatıyor İngiliz çocuk kitaplarının yazarı Struan Murray'ın Sonsuzluk Makinesi, 12 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden bir roman. Çocukların severek ve büyük bir merakla okuyacağı romanın temposu hiç düşmüyor.

Editör: Ergül Tosun

Okulların açılmasına az bir süre kala yeni okumalar yapmak isteyen çocuklar için harika bir kitap öneriyoruz. Sonsuzluk Makinesi...

İngiliz yazar Struan Murray tarafından kaleme alınan bu romanı çok seveceksiniz. Çocukların kitap seçimi çoğu zaman kendileri için zor bir karar olsa da; biz yeni çıkan kitapları çocuklar için önermeye devam ediyoruz. Çocukların soluk soluğa okuyacağı bu kitabı herkes okumalı. Bizi heyecanlandıran, aynı zamanda meraklandıran kitapları okumayı severiz.

Bu hem yetişkinler hem de çocukla için geçerli bir durumdur. Çocuklar da çoğu zaman ne okuyacağına karart veremiyorlar. Uzun yaz tatili bitti ve artık ders başı yapacaklar. Hem derslerine çalışacak hem de kitap okuyacaklar. İşte bunun için okullar açılmadan çocuklar için Sonsuzluk Makinesi romanını tavsiye ediyoruz.

Sayfa: 416

Kitabı henüz okumayan çocuk okurlar için, kitabın konusunu kısaca anlatalım...

SOLUK SOLUĞA MACERA

Okuyucusuna yine soluk soluğa bir macera sunan bu kitapta Okyanus Tanrısı Seth’i esir alan Kraliçe Kate, onu okyanusu ikiye ayırmaya zorlar. Böylece ordusuyla birlikte Düşman’ın Şehri’ne gidebilecektir.

Ama hesaba katmadığı bir şey vardır:

Okyanus ikiye ayrıldığında tüm dünyayı yeniden yaratma gücüne sahip Sonsuzluk Makinesi ortaya çıkar. Düşman bu makineyi kullanarak dünyayı sonsuz bir acıya boğmaya kararlıdır. Savaş yaklaşırken Düşman giderek güçlenir ve Şehir’de panik başlar. Bu savaşı yalnızca Ellie Lancaster ve yetim arkadaşları önleyebilir.

Yazar Struan Murray

DÜNYAYI İYİLEŞTİRMENİN YOLU

Asıl düşmanın içimizde olduğunu muhteşem bir metaforik anlatımla ve şahane bir kurguyla gözler önüne seren bu seri; yaptığımız seçimlerin kim olduğumuzu belirlediğini, kendini affedebilmenin önemini ve dünyayı iyileştirmenin tek yolunun sevgiden geçtiğini vurguluyor.

BÜYÜLÜ VE MACERALI BİR DÜNYA

Sonsuzluk Makinesi romanı büyülü ve maceralı bir okuma sunuyor. Her çocuk okurun bu dünyayı keşfetmesini ve koltuklarına sıkı sıkı sarılmalarını öneriyoruz.

Hazırsanız başlayın...

ergul.tosun@ensonahber.com