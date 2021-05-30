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    Su Günlükleri serisi devam ediyor: Ben Kıskanç mıyım?

    Hanzade Servi'nin Ben Kıskanç mıyım?, dijital çağın çocuklarına okumayı sevdirme konusunda fillere bale yaptıracak kadar iddialı Su Günlükleri serisinin ikinci kitabı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 10:51
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    Su Günlükleri serisi devam ediyor: Ben Kıskanç mıyım?

    Su Hoşeda En Mutlu adında on bir yaşındaki bir kızın delidolu günlük yazılarını sayfalarına taşıyan bu eğlenceli seri; aile bağları, arkadaşlık, okul hayatı gibi konulara eğilirken hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

    Kıskançlık duygusunu arkadaş ve kardeş ilişkileri ekseninde enine boyuna irdeleyen Ben Kıskanç mıyım?, kendini tanıma ve içindeki potansiyeli fark etme hususunda okurlara önemli öneriler sunuyor; başkalarının gözünde küçük düşme ve utanma endişelerinin yersizliğine vurgu yapıyor.

    MİZAHTAN BESLENEN ÖYKÜLER

    Mizahtan beslenen hareketli öyküsü, çılgın tiplemeleri ve matrak çizimleriyle okurunu daha ilk sayfalarından içine çekmeyi başaran bu aşırı komik kitap, paylaştığı yaratıcı iletişim önerileri ve ilham verici fikirlerle de zihinleri uyanık tutuyor.

    Su Günlükleri serisi devam ediyor: Ben Kıskanç mıyım? #1

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    Sayfa: 208

    SORGULAMAYA DAVET EDEN KİTAP

    Boş zamanlarını sosyal medyada sörf yaparak geçiren günümüz çocuklarının ekran bağımlılığına kısa ve tatlı bir ara verdirmeyi hedefleyen ''Su Günlükleri'' serisi, sorgulamaya ve yeni şeyler keşfetmeye dayalı maceralar yaşatarak bu türde kaleme alınmış eserlerden farklılaşıyor.

    HANZADE SERVİ HAKKINDA

    1978'de doğdu. Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı; televizyon ve reklam projelerinde senaristlik ve metin yazarlığı yaptı. 2008 Tudem Edebiyat Ödülleri Gülmece Öykü Yarışmasında Ortanca Balık adlı dosyasıyla Yayınevi Özel Ödülü'nü aldı. 2014 yılında Karakura'nın Düşleri isimli kitabıyla korku öyküleri yarışmasında birinci olan Hanzade Servi'nin Kora ile Kelebek kitabı da, Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı İlkgençlik roman ödülünü kazandı. Hanzade Servi, kitaplarını yediden yüz yetmiş yediye, ayırım yapmaksızın her yaştan ruhlar için yazıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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