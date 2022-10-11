Petrol
94.76
-1.49%
Euro
18.0496
0.11%
Dolar
18.5865
0.05%
Altın
996.46
-0.02%
Borsa
3585
0.08%
Bitcoin
360.002
-0.33%
BTXN Coin
8.16
-8.31%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Suat Derviş okurlarını tekinsiz bir dünyada gezdiriyor: Onları Ben Öldürdüm

    Suat Derviş bu kitapta yer alan roman ve öyküleriyle bizi yeniden esrarlı, tekinsiz bir dünyada dolaştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 10:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suat Derviş okurlarını tekinsiz bir dünyada gezdiriyor: Onları Ben Öldürdüm

    Daha önce Kara Kitap adlı derlemede yer alan Buhran Gecesi, Ne Bir Ses Ne Bir Nefes ve Fatma’nın Günahı'ndaki gibi, burada da aşk uğruna işlenen cinayetler, şeytana uyanlar, kabusla gerçeği birbirine karıştıranlar, karanlık geceler, puslu mezarlıklar, lanetli mumyalar, en gizli, en mahrem günahlar var.

    Bu derlemede yer alan Onları Ben Öldürdüm Mumya... Hikayesi ve Bakışlar 1929-33 yılları arasında kaleme alınmış, Türk edebiyatında korku türünün öncü eserleri. Bu metinlerde insan kalbinin ve ruhunun en karanlık, en bilinmez dehlizleri var.

    Kıskançlık ve nefret

    Kıskançlık, nefret, pişmanlık gibi duyguların insanları nasıl birer canavara dönüştürdüğünü anlatıyor Suat Derviş. Karakterlerini baştan çıkaran, onları birer deliye, katile çeviren şeytanlar, habis ruhlar, kalplerinin muammalarında saklanıyorlar.

    Suat Derviş okurlarını tekinsiz bir dünyada gezdiriyor: Onları Ben Öldürdüm #1

    Kitaptan...

    "Hala dökülen kanları görüyor, hâlâ yalvaran o zavallı sesini işitiyorum. ‘Acı bana… Bırak beni!’ diye haykırıyordu. Bana inanınız, ona fenalık etmek, ona eziyet etmek, onu öldürmek istemiyordum. Benim istediğim ötekinin ölümüydü. Ötekinin… Sırrımı, cinayetimi bilenin, bana her an, o her şeyi bilen bakışlarıyla işkence edenin ölümünü istiyordum. O, ortadan kalkmalıydı. Çünkü o dünyada oldukça benim için her dakika bir tehlikeydi. Cinayetimi yalnız o biliyordu. Anlıyor musunuz? Onun varlığı benim hayatım için zararlıydı.”


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi
    3. Sayfa

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi

    İzmir'de üç kardeşin darbettiği doktor: Neden bu öfke, şiddet
    3. Sayfa

    İzmir'de üç kardeşin darbettiği doktor: Neden bu öfke, şiddet

    Görüş Bildir