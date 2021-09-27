Suat Derviş'in çarpıcı romanı: Şoför Mustafa

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Suat Derviş'in Şoför Mustafa romanı, yazarın çok okunan eserlerinden birini teşkil ediyor.

Suat Derviş, Osmanlı’nın son dönemlerinde gazeteciliğe başladı. Ülkenin öncü gazetecilerinden biri olmakla yetinmedi ve en üretken yazarlarından biri de oldu.

Öyle ki dünyadan göçüp gittiğinde ardında otuza yakın roman, birçok hikaye, makale ve elbette çeviriler bırakmıştı. Ayrıca eserleri yabancı dillere çevrilen ilk yazarlardan biriydi.

Kara Kitap adını verdiği ilk romanını, 1921’de yayımlayan Derviş’in en bilinen eseri ise, Fosforlu Cevriye oldu.

1931’de ise, Latin harfleri ile yazdığı ilk eser yayıNlandı: Emine... Eserlerinde genel olarak İstanbul’un üst düzey yaşamından kesitler sunan yazar, kadının toplumsal konumunu da irdeledi.

EVLİ, ÇOCUKLU BİR ŞOFÖR

Mustafa evli, iki çocuk babası bir şoför. Ancak karısı ve çocuklarıyla pek de mutlu olduğu söylenemez. Tatminsiz bir hayatı var. Üstelik ekmek teknesi, arabası dökülüyor. Mustafa’nın hayatındaki yegâne heyecan Kemeraltılı Zerrin. Zerrin bir seks işçisi ve ne hikmetse her seferinde kancayı şoförlere takıyor.

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GERÇEK HAYATNNA KESİTLER...

Hatta yakın geçmişte iki şoför onun için birbirine girmiş, biri mezarı, diğeri kodesi boylamış. Mustafa, Zerrin’in kendisine olan ilgisinin farkında. Ama onun varlığından derin bir ıstırap da duyuyor. Çünkü Mustafa’nın kız kardeşi Melek de Zerrin gibi bir seks işçisi.

YAZARIN USTALAŞTIĞI ROMANI

Onun en büyük öfkesi, nefreti ve en derin utancı, vicdan azabı bu. Şoför Mustafa, Suat Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman.

Ergül Tosun

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