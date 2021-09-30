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    Sürekli kitap satın almak bağımlılık yapıyor

    Yapılan bir araştırmaya göre, kitapseverler okuyacağından fazla kitap satın alıyor ve çoğu zamanda aldıklarını okuyamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:52
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    Sürekli kitap satın almak bağımlılık yapıyor

    Kişinin okuyabileceğinden fazla sayıda kitap satın alarak evde biriktirmesi  bir kişilik bozukluğudur. Nitekim yapılan bir limsel bir araştırmaya göre; evde okumayı bekleyen kitabı olmasına rağmen hala kitap alıp istifleyen kişilerde kitap depresif bozukluklar baş gösteriyor.

    Bireyler okumak için kitap satın alıp, aldığı kitapları okumaz ve daha sonra evinde yerlerde, raflarda ve çeşitli mobilyalarda depolar.

    KİTAP SAHİBİ OLMA İSTEĞİ

    Hastaların kitap sahibi olmak için güçlü bir istekleri vardır. Bu kişiler kitapları satın almadan, hatta bazıları çalmadan rahat edemez ve kendilerini mutsuz hissederler.

    Sürekli kitap satın almak bağımlılık yapıyor #1

    OKUNMAK İÇİN ALIRLAR

    Finansal ya da ailevi sorunlara rağmen, evde bunları koyacak yer sıkıntısı olsa bile kitap satın almaya devam ederler.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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