Sürekli kitap satın almak bağımlılık yapıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, kitapseverler okuyacağından fazla kitap satın alıyor ve çoğu zamanda aldıklarını okuyamıyor.

Kişinin okuyabileceğinden fazla sayıda kitap satın alarak evde biriktirmesi bir kişilik bozukluğudur. Nitekim yapılan bir limsel bir araştırmaya göre; evde okumayı bekleyen kitabı olmasına rağmen hala kitap alıp istifleyen kişilerde kitap depresif bozukluklar baş gösteriyor.

Bireyler okumak için kitap satın alıp, aldığı kitapları okumaz ve daha sonra evinde yerlerde, raflarda ve çeşitli mobilyalarda depolar.

KİTAP SAHİBİ OLMA İSTEĞİ

Hastaların kitap sahibi olmak için güçlü bir istekleri vardır. Bu kişiler kitapları satın almadan, hatta bazıları çalmadan rahat edemez ve kendilerini mutsuz hissederler.

OKUNMAK İÇİN ALIRLAR

Finansal ya da ailevi sorunlara rağmen, evde bunları koyacak yer sıkıntısı olsa bile kitap satın almaya devam ederler.

Ergül Tosun

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