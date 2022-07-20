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    Sürprizlerle dolu, gizemli bir tatil macerası: Kuzeyde Bir Yaz

    Renkli romanı Karaca Olmak İsteyen Tilki ile çok sevilen Alman edebiyatının çağdaş ustalarından Kirsten Boie, yeni romanı Kuzeyde Bir Yaz...
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 09:22
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    Sürprizlerle dolu, gizemli bir tatil macerası: Kuzeyde Bir Yaz

    Alman edebiyatının çağdaş ustalarından, çok ödüllü yazar Kirsten Boie, kentli üç kardeşin, yabancısı oldukları kırsalda, anneannelerinin bir kıyı köyündeki çiftlik evinde geçirdikleri zorunlu tatili hikâye ediyor.

    Çocukların doğal yaşama uyum sağlama becerilerini sürükleyici bir kurguda anlatan ödüllü roman, kolay para kazanmak uğruna doğanın ve insanın hiçe sayılmasına dikkat çekiyor.

    Sürprizlerle dolu, gizemli bir tatil macerası: Kuzeyde Bir Yaz #1

    Duygu yüklü, gizemli bir hikaye

    2018 Zürih Çocuk Kitabı Ödülü'nü alan kitap, çarpıcı karakterleri ve evrensel temalarıyla okuru kişisel keşiflerle dolu, duygu yüklü, gizemli bir hikâyeye davet ediyor.


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