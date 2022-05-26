Sürükleyici bir hikaye: Denizin Bittiği Yer

Ediz Altun’un insanın kendi için bir kimlik seçmesinin doğurabileceği sonuçları, üzerini tozla toprakla örttüğü geçmişi ortaya çıktığında yaşadığı zorlukları ve sevginin en doğalını anlattığı kitabı.

Hayatı pek çok yönü ile sorguladığı kitabında Ediz Altun, hem kendine hem de okurlarına şu soruları sordurtuyor: “Hayat tek başına yaşanamayacak kadar zor be! İnsan, yanında hayat arkadaşı olmadan şu dünyanın engebeli yollarında ilerleyemiyor. En azından yanında birinin olduğunu bilmek bile insana yetiyor.

Sevildiğini hissetmek

Onun seni sevdiğini hissetmek... Sevdiğini… Sevmek… Sevilmek… Güzel şeyler neden bu kadar ulaşılmaz olmak zorunda? Birini sevebilmek neden bu kadar karmaşık? Sevgi neden sadece sevgi olarak kalamıyor? Neden başka şeyler araya giriyor? Neden seks var? Neden kız olmak ya da erkek olmak var?

Neden para var sorusu

Ya da neden para var? Neden işin gücün bir önemi var? Neden oturduğun semt, araban, kılığın kıyafetin bu kadar mühim? Cümleler hiç kurulmasa olmuyor mu? Hiç konuşulmasa… Sadece bakışsan ve sevdiğini öylece hissetsen… Olduğu gibi… İçine alsan… Ruhuna soksan… Kalpler değse birbirine… Yetmiyor mu?

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